Названы самые интересные города для туристов в России

Объявлены результаты II Всероссийской премии «Туристические города». Изучив список победителей, «Вечерняя Москва» узнала, куда лучше отправиться москвичам, желающим познакомиться с регионами России.

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Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза туриндустрии, советует:

Если вы турист начинающий, рекомендую выбирать что-нибудь поближе и ехать на автомобиле.

Встретить рыцарей

В номинации «Город автотуризма» гран-при взяла подмосковная Коломна. Расстояние от столицы на машине — всего 100 километров.

Я бы советовал посмотреть прежде всего Коломенский кремль. Крепость хорошо сохранилась, в одной из башен даже есть подземный ход. На территории исторического комплекса проводятся ярмарки, рыцарские турниры, реконструкции событий древности, — рассказывает Юрий Барзыкин.

Из других достопримечательностей — Богоявленский Старо-Голутвин монастырь. Здесь можно оценить красоту древнерусского зодчества. Также стоит посетить Музей пастилы. Здесь можно попробовать пастилу, приготовленную по старинным рецептам из яблочного пюре и меда без добавления сахара.

Первое место в этой же номинации занял Бердянск, что в Запорожской области. Да, ехать туда неблизко: 1200 километров, около 15 часов. Зато можно увидеть знаменитую Бердянскую косу. Омываемая с двух сторон морем, она напоминает огромное изогнутое удилище длиной 20 км. С западной стороны — открытое море и пляжи, с восточной — другой мир: мелководье, камыши и острова, соленые озера. Очень красиво!

Тайны подземелья

В номинации «Город культурно-познавательного туризма» Гран-при получил Елец Липецкой области. Он не очень далеко от Москвы — 350 километров. Здесь есть своя Красная площадь и торговые ряды: историческое сердце города, архитектурный комплекс из красного кирпича, построенный в 1870-х годах. Одна из главных достопримечательностей — Елецкие подземелья. Под историческим центром города существует сеть подземных ходов, созданных в XVII–XVIII веках. Некоторые из них доступны для экскурсий!

Первое место в номинации занял Каменск-Уральский Свердловской области. Добираться туда лучше поездом.

Одна из главных достопримечательностей — Урало-Сибирская тропа. Это природно-индустриальный маршрут, который проходит по территории бывшего железного рудника, — рассказывает Юрий Барзыкин. — На маршруте можно познакомиться с горными породами и минералами Каменского района, а также с историей добычи железных руд.

Интересен и порог Ревун на реке Исети. Этот геологический памятник находится в 22 километрах от Каменска у деревни Бекленищево. А еще многие спускаются в Смолинскую пещеру, окутанную многочисленными легендами и тайнами.

На родину хохломы

В номинации «Город туристических брендов» Гран-при взял знаменитый Тобольск, что в Тюменской области. Добраться туда непросто: 40 часов поездом или три часа на самолете — прямым рейсом из Москвы. Зато и увидите много! Чего стоит один Тобольский кремль — единственное каменное сооружение подобного рода во всей Сибири. Белокаменный, прекрасно сохранившийся с конца XVII века, он возвышается на Троицком мысу на реке Тобол. В кремле можно не только прикоснуться к истории, но и поучаствовать во множестве мастер-классов и интерактивных занятий для детей и взрослых, купить сувениры. А еще в Тобольске продают уникальные калачи, например, с уткой и тушеной капустой, с говядиной и пряной тыквой, с рваной свининой, печеной морковью и горчицей и другими начинками.

Также в этой номинации отмечен Семенов Нижегородской области. Добраться туда из Москвы можно на машине — около 500 километров — или на поезде до Нижнего Новгорода (скоростной идет всего четыре часа), а потом час на электричке. Семенов — родина хохломы. Уютнейший городок, где даже автобусные остановки — в хохломской росписи! Здесь можно посетить музей народного быта «Дом Семена-ложкаря» — комплекс построен по русским традициям XIX века. А потом зайдите в музейно-туристический центр «Золотая Хохлома». Здесь находится одна из самых больших в стране коллекций предметов с хохломской росписью.

Далеко, но стоит увидеть

В номинации «Город этнокультурного туризма» Гран-при завоевал город Кудымкар, что в Пермском крае. Добраться сюда непросто: можно самолетом до Перми, потом на такси. Можно сутки поездом, а потом снова на такси. Третий вариант — 1500 километров на автомобиле. Но усилия того стоят! Здесь можно посетить, например, Кудымкарское городище — памятник родановской археологической культуры: здесь кипела жизнь в VII–XV веках. Располагается в центре Кудымкара, на выступе высокого левого берега реки Кува — очень красиво! А в КомиПермяцком краеведческом музее экспозиции рассказывают об истории и культуре коми-пермяцкого народа с древнейших времен.

В России становится все больше интересных в туристическом плане городов, куда стоит поехать, — резюмирует Юрий Барзыкин. — На обустройство городов в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» только на ближайшие три года предусмотрено финансирование в размере 37 миллиардов рублей! Так что внутренний, в том числе этнокультурный, туризм будет активно развиваться.

Кстати

Лучшими городами этнокультурного туризма, помимо Кудымкара, были названы Йошкар-Ола (Республика Марий Эл), Уфа (Республика Башкортостан), а также Саранск (Республика Мордовия).

В России резко упали цены на авиабилеты. На данный момент можно улететь в Объединенные Арабские Эмираты за 5 тысяч рублей, а на Мальдивы — за 16. Отметим, что речь идет о прямых рейсах — в стоимость авиабилетов включена ручная кладь без ограничений по весу. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Дмитрия Мира, с чем связано падение цен и сколько сейчас стоит улететь по самым популярным у россиян туристическим направлениям.