Эксперт перечислил непригодные для автотуризма маршруты

Сибирское, Дальневосточное и Арктическое направления пока не обеспечены необходимой инфраструктурой.

Для комфортного путешествия следует выбирать платные трассы — М-4, М-11, М-12. Они снабжены придорожными сервисами.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Дороги общего пользования часто, к сожалению, не обеспечены либо слабо обеспечены туристической инфраструктурой, придорожными сервисами. Поэтому сегодня в топе туристических маршрутов любые направления, которые являются подведомственными «Автодору». Это платные дороги — М-4, М-11, М-12. Эти инфраструктуры сейчас развиваются, создаются дополнительные маршруты. И сейчас Росавтодор на дорогах общего пользования тоже старается такой придорожный сервис создавать. Но это перспектива. Поэтому направления Сибирское, Дальневосточное, Арктическое — пока ещё не совсем обеспечены, не совсем готовы к массовому наплыву туристов. На расстоянии 300, а иногда бывает и 600 км — только одна заправка, и многие путешествуют там со своим топливом в канистре».

Ранее в Минэкономразвития анонсировали создание около 120 туристических автомаршрутов. Сейчас доступно 80 направлений. С ними можно ознакомиться на портале «Путешествуем.РФ». Об этом рассказал министр Максим Решетников на совещании Владимира Путина с кабмином.

По словам главы ведомства, при создании маршрутов были определены приоритетные направления, которые ведут к крупным городам. В частности, это дороги от Москвы до Краснодара и Новороссийска, до Архангельска, Санкт-Петербурга и Казани.