Через весь Северный Кавказ хотят проложить туристическую тропу

Институт развития Кавказ.РФ совместно с Минэкономразвития России разработали законопроект, который будет способствовать реализации проекта пешеходной туристической тропы, объединяющей все регионы Северного Кавказа.

«В рамках [создания туристической тропы] совместно с Минэкономразвития мы <> создали проект закона, который позволил нам структурировать все механизмы для того, чтобы этот проект реализовать. И это тоже такой комплексный проект, который позволит нам все субъекты объединить в один общий большой проект», — сообщил в интервью ТАСС на Кавказском инвестиционном форуме исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев.

Представитель института развития также отметил рост интереса инвесторов к реализации проектов на территории ОЭЗ в Каспийском прибрежном кластере, инфраструктуру которого планируется начать строить в этом году.

«Уже 16 резидентов есть с заявленными инвестициями, которые готовы сейчас проектировать и выходить на стройку», — уточнил Тимижев.

Кавказский инвестиционный форум — 2025 проходит с 25 по 27 мая на площадке выставочного центра «МинводыЭкспо» на Ставрополье. Центральная тема форума — «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». Ожидается, что в работе КИФ примут участие более пяти тысяч инвесторов и представителей крупного бизнеса из России и зарубежных стран. В деловую программу форума включено более 50 мероприятий.

Кавказ.РФ — единый институт развития СКФО. Под управлением Минэкономразвития РФ компания строит и развивает курорты, управляет ОЭЗ туристско-рекреационного типа, создает условия для развития бизнеса в регионе, формирует благоприятный инвестиционный климат.