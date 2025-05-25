В Кавказ.РФ рассказали, каким будет турпоток на их курорты

Рост туристического потока на курорты Северного Кавказа под управлением Кавказ.РФ составит порядка 10-15% ежегодного в ближайшие пять-шесть лет. Такое мнение в интервью в студии ТАСС на полях Кавказского инвестиционного форума выразил генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

"Очень тоже сложный прогноз, потому что я понимаю, что туристический поток будет расти, потому что открываются новые локации, новые отели. Но, к примеру, из общего объема туристического потока треть - это как раз поток, который генерируется на наших курортах [под управлением Кавказ.РФ]. <…> Поэтому наши курорты [Кавказ.РФ], мы рассчитываем, что как минимум 10-15% рост будет постоянный. Это будет влиять в целом на Северный Кавказ, я уверен. Кавказ и без нас тоже развивается, то есть это же, опять же, такая накопленная история, когда турист едет, он едет не только на наши объекты, он в течение пребывания старается бывать в разных локациях и возвращается. <…> Я уверен, что в ближайшие, как минимум, пять-шесть лет поток будет расти", - сказал он.

Юмшанов отметил, что, например, на курорте "Мамисон" готовится активный летний сезон с проведением фестивалей и спортивных мероприятий. Продолжается развитие курорта "Ведучи" в Чеченской Республике, где уже в 2025 году состоится открытие четырехзвездочного отеля под управлением Cosmos Hotel Group. По его словам, также работы продолжатся и на курорте "Эльбрус", где запланирована модернизация многих объектов инфраструктуры, а также развивается всесезонность. Так, по мнению Юмшанова, растет и число туристов, из года в год возвращающихся на курорты СКФО.

Юмшанов подчеркнул, что благодаря высокому туристическому спросу отмечается и рост инвестиционного портфеля в сфере туризма.

"Туризм на Северном Кавказе - это очевидное конкурентное преимущество. И если мы в целом смотрим на отрасль, то она <…> на Кавказе, как экономическая отрасль, она процветает. Сложно судить по цифрам - уменьшился, увеличился инвестиционный портфель, самое главное, что количество проектов возрастает из года в год", - добавил он.

В январе Юмшанов сообщал, что в 2024 году регионы СКФО посетили более 6 млн человек. При этом порядка 30% из общего числа туристов отдыхали на курортах под управлением Кавказ. РФ или их дочерних компаний.

О форуме

В 2024 году Кавказский инвестиционный форум проходил в Грозном. На его площадке проведено более 60 мероприятий основной деловой программы, серия лекций и мастер-классов. В 2025 году форум проходит на Ставрополье 25-27 мая на территории выставочного центра "Минводыэкспо".

ТАСС - информационный партнер форума.