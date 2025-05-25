Запрет на купание не остановил туристов в Анапе

На пляжах Анапы заметили много отдыхающих, которые купаются в море, несмотря на запрет Роспотребнадзора. В воде, загрязненной мазутом, плещутся даже дети. Об этом написали в Telegram-канале «ЧП Новороссийск».

Авторы поста также опубликовали видео, где видно, что в загрязненной воде купаются люди, а на пляже много отдыхающих.

В посте говорится о том, что по пляжам ездит машина с рупором и объявляют о том, что купание запрещается.

Telegram-канал «ЧП Краснодара и края» также написали, что на море в Анапе много купающихся. К посту также прикрепили видео. Авторы сообщения написали, что несмотря на запрет о купании, отдыхающие думают по-другому, а их количество с каждым днем становится все больше.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова 23 мая сообщила, что непригодными для купания остаются пляжи Темрюкского района Кубани и Анапы. Специалисты ежедневно отбирают воду и песок на 150 пляжах региона. Работы по очистке моря и пляжей продолжаются, но пока отдыхать там небезопасно для здоровья. Территория побережья находится под мониторингом и особым контролем.

Напомним, авария с двумя танкерами, которые перевозили мазут, – «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» произошли 15 декабря 2024 года. В результате произошел крупный розлив топлива.

Ранее писали, что 150 пляжей на Кубани закрыты для купания из-за мазута.

Также сообщалось, что купание в загрязненном море опасно.