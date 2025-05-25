На курорте «Армхи» в Ингушетии увеличат количество мест размещения

На всесезонном курорте «Армхи» в Ингушетии планируется создать еще около тысячи мест размещения, в том числе за счет строительства двух бальнеологических комплексов. Об этом на полях Кавказского инвестиционного форума в Минводах сообщил гендиректор института развития Кавказ.РФ Андрей Юмшанов.

«Сейчас мы рассчитываем, что как минимум дополнительно около 1 тысячи мест размещения будет создано в перспективе инвестором. Там ключевой, якорный инвестор, который занимается развитием этого курорта. В частности, мы планируем, что параллельно со строительством нашей инфраструктуры будет построено как минимум два крупных бальнеологических комплекса. Для курорта „Армхи“ это серьезный шаг», — сообщил Юмшанов в интервью ТАСС.

По его словам, уникальные климатические условия «Армхи» — чистый воздух сосновых лесов и бальнеологические возможности минеральных источников — могут стать одним из драйверов дальнейшего развития курорта.

«Но для того, чтобы он привлекал все-таки большее количество туристов, необходимо там достраивать инфраструктуру и реконструировать существующую канатную дорогу, подъемник, делать дорогу, сервисный центр. Мы этим занимаемся, сейчас идет процесс проектирования», — пояснил Юмшанов.

Гендиректор института развития отметил, что в рамках форума Кавказ.РФ проведет встречу с властями Ингушетии, на которой будут обсуждать дальнейшую реализацию проекта «Армхи». По словам Юмшанова, строительство новых объектов планируется начать уже в следующем году.

«Проект, может быть, не такого масштаба, как „Эльбрус“, но он благодаря нашей поддержке <> должен как минимум стать больше в два раза. <> И запрос на то, чтобы туда приезжать, есть», — добавил он.

Курорт «Армхи»

История курорта начинается с 1928 года, когда в горном Джейрахском районе Ингушетии на территории села Армхи открыли одноименный санаторий, функционировавший на протяжении нескольких десятилетий. В 1998 году на месте санатория построили новый лечебно-оздоровительный комплекс.

В 2011 году была создана особая экономическая зона «Армхи», которую включили в состав туристического кластера Северного Кавказа. В 2012 году в рамках проекта построили горнолыжный курорт. Недалеко от лечебно-оздоровительного комплекса появились трасса длиной в 1200 метров и 600-метровая кресельная канатная дорога. На курорте создано 350 мест размещения.

О форуме

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит с 25 по 27 мая на площадке выставочного центра «МинводыЭкспо» в Ставропольском крае. Его основная тема — «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». Ожидается, что в работе КИФ примут участие более пяти тысяч инвесторов и представителей крупного бизнеса из России и зарубежных стран. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития РФ. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.