В России будут популяризировать курорты Северного Кавказа

Институт развития Кавказ.РФ и АНО «Россия — страна возможностей» подписали на полях Кавказского инвестиционного форума, открывшегося сегодня в Минводах, соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. Организации будут совместно работать над популяризацией курортов Северного Кавказа.

Подписи под документом поставили исполнительный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев и первый заместитель гендиректора «Россия — страна возможностей» Геннадий Гурьянов. В рамках соглашения планируется проведение совместных мероприятий по популяризации курортов Северного Кавказа, сообщает ТАСС.

«Наше взаимовыгодное партнерство принесет не только коммерческие плоды для компании, но и социально ориентированные. Это популяризация наших курортов», — прокомментировал подписание соглашения Тимижев.

Кавказский инвестиционный форум (КИФ) проходит с 25 по 27 мая на площадке выставочного центра «МинводыЭкспо» в Ставропольском крае. Его основная тема — «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». Ожидается, что в работе КИФ примут участие более пяти тысяч инвесторов и представителей крупного бизнеса из России и зарубежных стран.

Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития РФ. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.

Автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» создана по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2018 году. Платформа объединяет несколько десятков конкурсов, проектов и олимпиад, каждый из которых имеет свою аудиторию и предлагает различные пути к успеху.