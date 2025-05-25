Курорты Калининградской области попали в список самых дорогих для отдыха летом в России. Речь о Янтарном, Зеленоградске и Пионерском. Такие данные опубликовал известный сервис по бронированию жилья.

Аналитики выяснили: дороже всего отдых летом в России – в Янтарном. Там средняя стоимость жилья в сутки почти 10 тысяч рублей. На втором месте в этом топе Суздаль во Владимирской области. Средняя цена за ночь там почти 9 тысяч рублей. А замыкает тройку самых дорогих курортов страны Осташков, это Тверская область. Стоимость жилья за ночь там почти 8 тысяч 800 рублей. На пятой строчке в топ-10 дорогих курортов России оказался Зеленоградск. Жилье там обойдется в среднем в 8 тысяч рублей за сутки. А предпоследнее место занял Пионерский. Цена за ночь — 6 тысяч 300 рублей.