В Красноярском крае состоятся бесплатные экскурсии

Для тысяч красноярцев проведут бесплатные экскурсии
В Красноярском крае в 2025 году состоятся бесплатные экскурсии, слушателями которых станут свыше 5 тысяч жителей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Путешествия организовывают 5 региональных туроператоров, которые получили субсидию агентства по туризму края на проведение бесплатных экскурсий. В среднем туры рассчитаны на 3–4 часа, у каждого предусмотрена своя программа, в том числе и с посещением исторических мест, связанных с победой в Великой Отечественной войне», – рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Кто может попасть на экскурсии
- школьники,
- студенты,
- пенсионеры,
- многодетные семьи,
- инвалиды,
- ветераны ВОВ,
- ветераны боевых действий и военной службы,
- ветераны труда,
- участники спецоперации и члены их семей.
Какие туроператоры участвуют в программе
- «Азимут»,
- «Калейдоскоп путешествий»,
- «Арована»,
- «Красноярский тур».
Записаться на экскурсии можно, позвонив туроператорам. Жители, которые не относятся к перечисленным категориям, могут также воспользоваться турами, но за полную стоимость.