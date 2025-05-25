Для тысяч красноярцев проведут бесплатные экскурсии

РИА "ФедералПресс"

В Красноярском крае в 2025 году состоятся бесплатные экскурсии, слушателями которых станут свыше 5 тысяч жителей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Красноярском крае состоятся бесплатные экскурсии
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«Путешествия организовывают 5 региональных туроператоров, которые получили субсидию агентства по туризму края на проведение бесплатных экскурсий. В среднем туры рассчитаны на 3–4 часа, у каждого предусмотрена своя программа, в том числе и с посещением исторических мест, связанных с победой в Великой Отечественной войне», – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Кто может попасть на экскурсии

  • школьники,
  • студенты,
  • пенсионеры,
  • многодетные семьи,
  • инвалиды,
  • ветераны ВОВ,
  • ветераны боевых действий и военной службы,
  • ветераны труда,
  • участники спецоперации и члены их семей.

Какие туроператоры участвуют в программе

  • «Азимут»,
  • «Калейдоскоп путешествий»,
  • «Арована»,
  • «Красноярский тур».

Записаться на экскурсии можно, позвонив туроператорам. Жители, которые не относятся к перечисленным категориям, могут также воспользоваться турами, но за полную стоимость.

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