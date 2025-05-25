В Красноярском крае состоятся бесплатные экскурсии

В Красноярском крае в 2025 году состоятся бесплатные экскурсии, слушателями которых станут свыше 5 тысяч жителей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Путешествия организовывают 5 региональных туроператоров, которые получили субсидию агентства по туризму края на проведение бесплатных экскурсий. В среднем туры рассчитаны на 3–4 часа, у каждого предусмотрена своя программа, в том числе и с посещением исторических мест, связанных с победой в Великой Отечественной войне», – рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Кто может попасть на экскурсии

школьники,

студенты,

пенсионеры,

многодетные семьи,

инвалиды,

ветераны ВОВ,

ветераны боевых действий и военной службы,

ветераны труда,

участники спецоперации и члены их семей.

Какие туроператоры участвуют в программе

«Азимут»,

«Калейдоскоп путешествий»,

«Арована»,

«Красноярский тур».

Записаться на экскурсии можно, позвонив туроператорам. Жители, которые не относятся к перечисленным категориям, могут также воспользоваться турами, но за полную стоимость.