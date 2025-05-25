В Красноярском крае модернизируют дороги, ведущие к популярным озерам
В Красноярском крае пройдет реконструкция автотрасс Прилужье – курорт «Озеро Учум» и Енисей – Шира. Работы запланированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Изначально на этот сезон были запланированы только подготовительные работы, но благодаря дополнительному финансированию объекты введем уже к концу лета», – объяснил глава регионального управления автомобильных дорог Андрей Журавлев.
Параметры проектов
Общая протяженность: 13 километров.
Стоимость: 286,3 миллиона рублей.
Источники финансирования: федеральный и краевой бюджеты.
Основные виды работ
- укладка нового асфальта,
- очистка кюветов от зелени,
- отсыпка щебеночно-песчаной смесью обочин,
- восстановление водоотводных канав,
- ремонт примыканий,
- установка барьерных ограждений,
- монтаж новых дорожных знаков.