В Красноярском крае модернизируют дороги, ведущие к популярным озерам

РИА "ФедералПресс"

В Красноярском крае пройдет реконструкция автотрасс Прилужье – курорт «Озеро Учум» и Енисей – Шира. Работы запланированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Красноярском крае модернизируют дороги, ведущие к популярным озерам
©  РИА "ФедералПресс"
«Изначально на этот сезон были запланированы только подготовительные работы, но благодаря дополнительному финансированию объекты введем уже к концу лета», – объяснил глава регионального управления автомобильных дорог Андрей Журавлев.

Параметры проектов

Общая протяженность: 13 километров.

Стоимость: 286,3 миллиона рублей.

Источники финансирования: федеральный и краевой бюджеты.

Основные виды работ

  • укладка нового асфальта,
  • очистка кюветов от зелени,
  • отсыпка щебеночно-песчаной смесью обочин,
  • восстановление водоотводных канав,
  • ремонт примыканий,
  • установка барьерных ограждений,
  • монтаж новых дорожных знаков.
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