В Красноярском крае модернизируют дороги, ведущие к популярным озерам

В Красноярском крае пройдет реконструкция автотрасс Прилужье – курорт «Озеро Учум» и Енисей – Шира. Работы запланированы в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

© РИА "ФедералПресс"

«Изначально на этот сезон были запланированы только подготовительные работы, но благодаря дополнительному финансированию объекты введем уже к концу лета», – объяснил глава регионального управления автомобильных дорог Андрей Журавлев.

Параметры проектов

Общая протяженность: 13 километров.

Стоимость: 286,3 миллиона рублей.

Источники финансирования: федеральный и краевой бюджеты.

Основные виды работ