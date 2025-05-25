Сколько человек отправились в круизы за месяц речной навигации в Москве

Около 50 тысяч человек отправились в круизы за первый месяц речной навигации в Москве. Об этом заявил заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

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По словам вице-мэра, с начала сезона Северный и Южный речные вокзалы почти 300 раз приняли и отправили суда в круизы. Для комфорта граждан на речных вокзалах есть залы ожидания, информационные стойки и навигация, гардероб и камеры хранения, кассы и офисы туроператоров.

Ликсутов отметил, что с каждым годом речные путешествия набирают популярность среди москвичей и туристов.

Между тем на Ленинградском шоссе, на участке № 77б/1 появится новый речной порт. Там возведут портовые сооружения, общая площадь которых составит 15 тысяч квадратных метров. В их состав войдет конечная станция с отстойно-разворотной площадкой для наземного пассажирского транспорта.

Ожидается, что строительного порта станет значимым дополнением в транспортной системе города и позволит расширить возможности водных перевозок.