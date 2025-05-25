Летом 2025 года россиянам дадут девятидневные мини-каникулы

В июне 2025 года россиян ждут четыре нерабочих дня, связанные с празднованием Дня России, которое выпадает на 12 июня, четверг. По традиции, когда государственный праздник приходится на будний день, не примыкая к выходным, правительство обычно переносит рабочие дни, чтобы увеличить длительность отдыха.

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Для создания девятидневного перерыва в работе потребуется взять несколько отгулов или использовать часть оплачиваемого отпуска. Оптимальное расписание предполагает начало отдыха с 9 июня и завершение — 17 июня.

Таким образом, россияне смогут провести больше времени с близкими, отправиться в путешествие или просто полноценно отдохнуть, не расходуя значительную часть годового отпуска, сообщает портал nrnews.ru.

Ранее Астраханская область поставила туристический рекорд в 2024 году. Также в Нижегородской области планируют построить еще 10 гостиниц на 1200 номеров.