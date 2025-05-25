Сильное землетрясение произошло на Алтае

Землетрясение магнитудой 5,4 случилось в двенадцати километрах от села Кызыл-Таш Кош-Агачского района Республики Алтай.

«Толчки ощущались на территории Кош-Агачского, Улаганского, Онгудайского районов и города Горно-Алтайска. В пятидесятикилометровую зону попали 10 населенных пунктов Кош-Агачкого и Улаганского районов: Кызыл-Таш, Бельтир, Кош-Агач, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Ортолык, Курай, Саратан, Чибит, Акташ», - сообщили в региональном главке МЧС России.

Указывается, что погибших и пострадавших после ЧП нет, всё работает в штатном режиме.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о землетрясении, что произошло в Турции. Подземные толчки ощущались в Стамбуле. При этом особой паники среди населения не было.