В Новосибирской области снизилось число отдохнувших в санаториях

В санаториях Новосибирской области в 2024 году отдохнули 124 061 турист, что на 27,8% меньше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в рейтинге популярных регионов страны для санаторно-курорного отдыха в 2024 году, составленном порталом бронирования Санатории-России.рф.

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В целом, по Сибирскому федеральному округу Новосибирская область заняла второе место по количеству отдохнувших в санаториях туристов, уступив, Алтайскому краю, но обойдя Кемеровскую область.

Общероссийским лидером по количеству отдыхающих в 2024 году стали санатории Краснодарского края. Они приняли 1 697 199 человек, что на 4,8% больше, чем в прошлом году.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области выявили свыше 8,5 тысяч гектаров земли для туризма.