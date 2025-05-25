Как и когда в Калининградской области стартует пляжный сезон

С 1 июня в Калининградской области официально стартует купальный сезон. Власти региона подготовились к наплыву отдыхающих. В области запускают дополнительные электрички к морю, проверяют пляжи на безопасность и оборудуют спасательные посты. Какие новшества ждут туристов и где можно будет купаться без риска – в материале «ФедералПресс».

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Сколько электричек повезут калининградцев и туристов к морю

С 1 июня из Калининграда начнут курсировать дополнительные «Ласточки» в направлении Светлогорска и Зеленоградска. Как сообщает телеграм-канал «Калининградская Ласточка», изменения в расписании затронут как будни, так и выходные дни.

В направлении Зеленоградска добавятся ежедневные рейсы с Южного вокзала в 10:40, 12:41, 16:43, 21:00 и 21:39, а обратные – в 10:30, 11:47, 17:50, 21:55 и 22:45. По будням также будут ходить поезда с Северного вокзала в 9:46, а с Южного – в 11:12, 13:13, 14:17 и 15:14.

Для тех, кто планирует отдых в Светлогорске, введены дополнительные рейсы через Переславское: ежедневно со станции Светлогорск-2 поезда будут отправляться в 11:14 и 22:40. Также по выходным с Южного вокзала добавится рейс в 21:06.

Предполагается, что новый транспорт должен значительно разгрузить поток туристов и местных жителей, стремящихся к морю.

Где можно купаться в Зеленоградске

В Зеленоградске в этом сезоне доступны девять пляжей, включая:

«Гнездо» и «Резиденция» (удостоены «Синего флага» в 2024 году),

«Малиновка», «Роза ветров» и «Лесной» (получили награду в 2023-м),

«Гагарина», «Нептун», «Центральный» и песчаная полоса в поселке Куликово.

Известно, что 30 мая специальная комиссия проверит готовность всех территорий, уточняет газета «Волна».

Когда стартует купальный сезон в Калининграде

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что купальный сезон в городе откроется 1 июня, но окончательное решение будет зависеть от результатов проверки Роспотребнадзора.

Эксперты уже взяли пробы воды и грунта на пляжах. Специалисты должны подтвердить, что купание безопасно. Параллельно идут работы по благоустройству: устанавливаются биотуалеты, мусорные контейнеры, а водолазы завершили обследование дна. Планируется развернуть семь спасательных постов.

Не помешает ли погода старту купального сезона

Метеорологи прогнозируют, что первая декада июня в Калининградской области может быть теплой и солнечной. Высокое давление над Европой способствует быстрому прогреву воздуха, а значит у отдыхающих есть все шансы на комфортное начало пляжного сезона.

Купальный сезон – 2025 в Калининградской области обещает быть удобным для туристов: власти региона планируют позаботиться о транспортной доступности, безопасности пляжей и комфорте отдыхающих.