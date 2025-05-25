В Госдуме предлагают компенсировать туристам затраты при овербукинге в отелях

Законодатели подготовили подарок отдыхающим: законопроект, который устраняет ситуацию, когда из-за ошибок туроператоров или самих владельцев гостиниц бронирований на имеющиеся номера оказывается больше, чем свободных мест. О том, какие нововведения ждут россиян в сфере туризма, как не прогадать при выборе туристической компании и не стать жертвой мошенников при планировании отдыха, «Парламентской газете» рассказала зампредседателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко.

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В настоящее время законодатели активно работают над повышением прозрачности цифровых платформ в туротрасли. По словам Костенко, их очень много и каждый день количество растет. При этом виды их различны.

«Есть так называемые классифайды, работающие, как простая доска объявления. Есть турагрегаторы, которые позволяют не только информацию получить, но и заключить договор, провести деньги через себя, тем же гостиницам, у которых вы покупаете место размещения. Здесь мы поддерживаем работу таких платформ, потому что они служат фильтром качества услуг. Здесь важно закрепить как раз пределы ответственности турагригаторов», — уточнила депутат.

Главная ответственность турагрегаторов, считает Костенко, — предоставление качественной информации и возможности ее проверки. Например, по гостевым домам введено законодательное правило, согласно которому, в объявлении средства размещения турагрегатор обязательно должен не просто указать его реестровый номер, но и проверить его в соответствующем реестре.

«Поскольку средства размещения получили доступ к платформам, то они активно торгуют на многих площадках. Иногда бывает, что они размещают больше предложений, чем способны удовлетворить. И когда человек приезжает в гостиницу отдыхать, выясняется, что его номера уже нет. То есть он уже предоставлен другому туристу. В подобной ситуации на транспорте транспортная компания обязана посадить этого человека на следующий рейс. В случае гостиничного овербукинга люди фактически оказываются брошены, никто им не обязан компенсировать на месте ущерб, чтобы человек снял номер в соседнем отеле», — отметила парламентарий.

Избежать подобных ситуаций, добавила она, поможет разрабатываемый законопроект, который позволит защитить потребителей, обязав компании, предоставляющие услуги размещения, в случае возникновения таких ситуаций: предоставлять равнозначный номер, например, в соседней гостинице.

«Пусть договариваются со своими коллегами и сами ищут место для предоставления потерпевшему туристу», — подытожила автор поправок.

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