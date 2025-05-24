Астраханская область поставила туристический рекорд

Астраханская область достигла в 2024 году рекордных показателей по приему туристов, приняв около 1,4 миллиона гостей, что свидетельствует о значительном росте ее туристической привлекательности. Этому успеху и общему развитию туристической индустрии в регионе во многом способствовала реализация федерального национального проекта «Туризм и гостеприимство», направленного на поддержку отрасли.

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В течение прошлого года в Астраханской области было успешно завершено пять крупных инвестиционных проектов, основной целью которых являлось строительство современных объектов для круглогодичного размещения туристов. В результате реализации этих проектов номерной фонд региона пополнился на 270 новых комфортабельных гостиничных номеров, готовых принять посетителей. Особый акцент на создании именно круглогодичных средств размещения подчеркивает стратегическое стремление региона сделать Астрахань привлекательным направлением для путешествий вне зависимости от традиционного летнего сезона. Такое планомерное улучшение инфраструктуры гостеприимства играет ключевую роль в обеспечении качественного и комфортного пребывания для постоянно растущего числа туристов, выбирающих Астраханскую область для своего отдыха и знакомства с ее уникальными особенностями. Этот рекордный туристический поток, подкрепленный вводом в эксплуатацию новых гостиничных мощностей и активной поддержкой в рамках национальных проектов, демонстрирует уверенную позитивную динамику и дальнейшее укрепление позиций Астраханской области как одного из востребованных и перспективных туристических центров России.

В то время как на международном туристическом рынке наблюдаются изменения в потребительских предпочтениях, и туроператоры, например, из Германии, активно ищут для своих клиентов более экономичные варианты отдыха в таких популярных странах, как Турция, в самой России различные регионы также наращивают усилия по развитию внутреннего туризма, планируя создание новой современной инфраструктуры, как это происходит в Нижегородской области.