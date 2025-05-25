Маршрут выходного дня: лучшие усадьбы Подмосковья

Подмосковье богато на достопримечательности и живописные места. Отличным вариантом путешествия выходного дня станет поездка в одну из старинных усадеб, расположенных рядом с Москвой. Мы подготовили для вас большой обзор самых красивых и интересных усадеб и разделили его на несколько частей по направлениям движения из столицы. Сегодня отправляемся на Запад и Северо-Запад: по местам, где бывали Пушкин и Лермонтов, жил Александр Блок, Гончаровы, Голицыны, Юсуповы, Герцены. Представляем вашему вниманию рассказ об усадьбах Захарово, Большие Вязёмы, Архангельское, Середниково, Шахматово, Тараканово, Загряжских-Гончаровых и Васильевское Щербатовых.

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Усадьба Захарово

Подмосковная усадьба Захарово является филиалом Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина. В 1804-1811 годах владелицей усадьбы Захарово была бабушка поэта Мария Алексеевна Ганнибал. Так что это место называют «Страной пушкинского детства»: юный Александр Сергеевич проводил здесь с родными летние месяцы вплоть до отъезда в Царскосельский Лицей.

© Светлана Парфенова

Усадебный дом, возведённый в конце XVIII века И. Я. Тинковым, до наших дней не сохранился. Здание было воссоздано в 1999 году к 200-летию рождения Пушкина. На территории усадьбы сохранился парк и пруды – места живописные и приятные для прогулок. Парк в Захарово был обновлён к 225-летию со дня рождения поэта.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Захарово 30 км пути по Можайскому шоссе. От Захарово до усадьбы Большие Вязёмы всего 4 км. Поездку также можно совместить с посещением Звенигорода. До него от Захарово 15 км.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Усадьба Большие Вязёмы

С 1987 года в усадьбе Большие Вязёмы также располагается музей-заповедник А.С. Пушкина: Александр Сергеевич здесь часто бывал. В Захарове не было церкви, и семья Пушкиных ходила в храм в Вязёмы. В состав усадьбы Большие Вязёмы входит дворец, выходящий к симпатичному пруду, западный и восточный флигели, парк.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

У самой усадьбы очень интересная история. С конца 16 века эти места стали вотчиной Бориса Годунова, а после его смерти перешли к Лжедмитрию I. В 1694 году село Вязёмы было пожаловано князю Б.А. Голицыну. При князе Н.М. Голицыне, которому усадьба перешла в 1766 году, в Вязёмах был создан дворцово-парковый ансамбль.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Рядом находятся Преображенская церковь и звонница конца XVI века.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Большие Вязёмы 28 км пути по Можайскому шоссе.

© Siverec / Wikipedia

© A.Savin / Wikipedia

© A.Savin / Wikipedia

Усадьба Архангельское

Архангельское - одна из самых известных подмосковных усадеб. Усадьба Архангельское существует с 1584 года, а великолепный архитектурно-парковый ансамбль в стиле классицизма, привлекающий гостей и по сей день, был создан в XVIII-XIX веках. С конца XVII века усадьба принадлежала князьям Голицыным, а с осени 1810 до Октябрьской революции 1917 году её владельцем был коллекционер и меценат князь Н.Б. Юсупов и его потомки. Считается, что Архангельское - единственный в Подмосковье цельный архитектурно-парковым ансамбль, сохранивший все основные элементы планировки и застройки. Эту усадьбу также часто называют подмосковным Версалем. В музейной экспозиции Архангельского можно увидеть большую коллекцию живописи, декоративно-прикладного искусства и пр. А ещё в усадьбе проходит известный фестиваль «Автовыходные в усадьбе Архангельское».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Архангельское 8 км пути по Новорижскому шоссе. Поездку можно совместить с изучением Зеленограда.

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Усадьба Середниково

Подмосковная усадьба Середниково – одно из самых известных лермонтовских мест. В 1775-1796 годах усадьба принадлежала Всеволоду Алексеевичу Всеволожскому, при котором и сформировался архитектурный комплекс усадьбы. В 1825 году Середниково купил Дмитрий Алексеевич Столыпин, родной брат бабушки Михаила Лермонтова. С 1829 по 1831 бабушка привозила в усадьбу внука. Здесь поэт написал множество стихотворений, несколько поэм и драм. В 1869 году усадьба была продана И.Г. Фирсанову.

© karel291 / Wikipedia

© Domovou / Wikipedia

© Shakko / Wikipedia

© Newsvoyager / Wikipedia

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Середниково 17 км пути по Новосходненскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Истры, до неё от усадьбы 45 км.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Усадьба Шахматово

В 1981-м году был создан музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, объединяющий усадьбы Шахматово, Тараканово и Боблово. Усадьба Шахматово была приобретена дедом поэта в 1874 году, в этом имении прошли детские и юношеские годы Александра Блока. Поэт написал здесь около 300 стихотворений. В 1921 году усадьбу сожгли. Главный усадебный дом был восстановлен по историческим документам, фотографиям и рисункам и открыт для посещения в 2001 году. Позже восстановили другие постройки: кухню, флигель, амбар, ледник, каретный сарай и др. Здесь живописные места, располагающие к прогулкам и любованию природой в любое время года.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Шахматово 67 км пути по Ленинградскому шоссе. От Шахматово до усадьбы Тараканово 3,5 км. Поездку можно совместить с посещением Солнечногорска, до него от усадьбы 22 км.

© Музей заповедник Менделеева и Блока

© Музей заповедник Менделеева и Блока

© Музей заповедник Менделеева и Блока

© Музей заповедник Менделеева и Блока

© Музей заповедник Менделеева и Блока

Усадьба Тараканово

В усадьбе Боблово Александр Блок познакомился с будущей женой Любовью Менделеевой, дочерью учёного. А в церкви села Тараканово они обвенчались. Усадьба Тараканово известна с 1627 года. Тогда ею владел Неустрой Зароцкий. Позже - дворяне Таракановы. Здесь находится церковь Архангела Михаила, где венчались А.А. Блок и Л.Д. Менделеева. В мемориальном здании земской школы, построенной в конце XIX века, находится музей Блока.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Тараканово 65 км пути по Ленинградскому шоссе.

© Sergey Sebele / Wikipedia

© Ted.ns / Wikipedia

Усадьба Васильевское Щербатовых

Эта усадьба была основана И.А. Яковлевым — отцом писателя и философа А. И. Герцена. В 1845 году усадьбу продали Щербатовым, а в 1881-м здесь был возведён замок в стиле викторианской неоготики. Сейчас в Васильевском замке располагается один из корпусов санатория имени Герцена. Рядом – церковь Александра Невского. Обратите внимание, что свободного доступа в парк и на территорию санатория нет.

© Guldfisken / Wikipedia

© Guldfisken / Wikipedia

© Viola Luchansky / Wikipedia

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Васильевское Щербатовых около 60 км пути по Минскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Рузы, до неё от усадьбы около 40 км.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Усадьба Загряжских-Гончаровых

В селе Ярополец под Волоколамском есть усадьба Загряжских-Гончаровых. В XVIII веке А. Загряжский перестроил деревянные постройки усадьбы в камне, вокруг был создан пейзажный парк: сложилась общая усадебная планировка, дошедшая до наших дней. Внучка Загряжского в 1807 году вышла замуж за Н. А. Гончарова. На её дочери женился А.С. Пушкин. Поэт дважды приезжал в Ярополец. С усадебными зданиями соседствует храм Рождества Иоанна Предтечи.

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до усадьбы Загряжских-Гончаровых 115 км пути по Новорижскому шоссе. Поездку можно совместить с посещением Волоколамска и Ржева. От усадьбы до Ржева 110 км.