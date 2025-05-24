Где москвичи с детьми будут отдыхать этим летом

Летом 2025 года семьи из Москвы отправятся в путешествия по России — особенно популярны Краснодарский край, Санкт-Петербург и Калининградская область. О предпочтениях столичных туристов рассказала Ольга Котельникова, руководитель отдела маркетингового анализа сервиса путешествий Туту.

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По ее словам, большинство московских семей — 81 процент — предпочитает путешествовать внутри страны на поезде. Самолет выбирают 18 процентов, автобус — 1 процент. Самым востребованным направлением стал Краснодарский край — туда куплен 31 процент билетов. Также среди лидеров — Санкт-Петербург (12 процентов) и Калининградская область (7 процентов). Далее следуют Ростовская область (4 процента), Ставропольский край, Дагестан и Татарстан (по 3 процента), Нижегородская область (2 процента) и Карелия (1 процент).

Этим летом москвичи с детьми проведут отпуск в Краснодарском крае. Кубань пользуется популярностью и у других регионов: в среднем по стране туда купили каждый четвертый (26 процентов) билет на поезд, самолет и автобус. Среди зарубежных направлений столичные семьи отдают предпочтение Абхазии: на нее приходится 49 процентов всех запланированных поездок. Далее следуют Казахстан (21 процент), Беларусь (18 процентов), Узбекистан (5 процентов) и Китай (1 процент), — рассказала Котельникова.

Что касается зарубежных поездок, то 57 процентов москвичей с детьми по-прежнему выбирают поезд, 42 процента — самолет, а 1 процент — автобус.

В России резко упали цены на авиабилеты. На данный момент можно улететь в Объединенные Арабские Эмираты за 5 тысяч рублей, а на Мальдивы — за 16. Отметим, что речь идет о прямых рейсах — в стоимость авиабилетов включена ручная кладь без ограничений по весу. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Дмитрия Мира, с чем связано падение цен и сколько сейчас стоит улететь по самым популярным у россиян туристическим направлениям.