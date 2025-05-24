В Сочи штрафуют предпринимателей за приставания к туристам

В Сочи сотрудники администрации и полицейские борются с навязыванием туристических услуг. Совместные рейды в аэропорту, на вокзалах и причалах проводят департамент курортов, администрация Центрального района и полиция.

© tourdom.ru

У Морского порта только за один день – 22 мая – участники инспекции выявили 11 случаев незаконного привлечения туристов к прогулкам на катерах, по итогам составили протоколы. Пресс-служба администрации Сочи напомнила, что в соответствии со ст. 2.3 закона Краснодарского края 608 «Об административных правонарушениях» промоутеров могут оштрафовать на сумму до 5 тыс. руб. Туристам советуют приобретать билеты на морские экскурсии только в кассах или на сайтах специализированных туркомпаний.

В аэропорту Адлера сотрудники транспортного департамента совместно с чиновниками обнаружили водителей, которые предлагали услуги такси прибывшим пассажирам «в навязчивой форме». За некорректные методы работы граждан оштрафовали.

В мэрии рассказали, что всего с начала года в Сочи обнаружили 78 эпизодов приставания к гражданам с целью навязывания экскурсионных, транспортных и других услуг. С наступлением летнего сезона мониторинг по пресечению подобных нарушений будет усилен, пообещали в департаменте курортов и туризма городской администрации. Чаще всего рейды будут проводить в аэропорту, на железнодорожных вокзалах и морских причалах. Туристам и жителям Сочи советуют сообщать о нарушениях на горячую линию департамента курортов и в Роспотребнадзор.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» поддержали инспекцию сочинской мэрии.

«С таксистами в аэропорту разобрались бы! Пройти спокойно не дают! Отказываешься с ними ехать – получаешь оскорбления в свой адрес». «Иногда даже на остановках общественного транспорта достают, не дают проходу и чуть ли не угрожают».

Ранее TourDom.ru писал, что в рамках Петербугского юридического форума прозвучала инициатива – запретить употребление алкоголя на борту самолетов в России, а также не допускать к полетам пассажиров в состоянии опьянения.