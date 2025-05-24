«Гранд Отель Европа»: история старейшего отеля России

Старейшему из исторических отелей России — "Гранд Отелю Европа" — в этом году 150 лет. В здании на Михайловской улице останавливались знаменитости своего времени: Петр Чайковский, Владимир Маяковский, Дмитрий Шостакович, Игорь Стравинский, Анна Павлова, Иоганн Штраус, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Нил Армстронг. В юбилейный год вспоминаем, чем еще примечательным отмечена "биография" юбиляра.

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Амбициозный проект

«История "Гранд Отеля Европа" — отражение жизни города и страны в целом. Архитектура здания, события, связанные с этим местом, и, конечно, люди, которые там останавливались, — тому наглядное подтверждение», — отмечает начальник методического отдела Государственного музея истории Санкт-Петербурга Вероника Даниелян.

"Европейская", как изначально называлась гостиница, задумывалась как единое здание во всю длину улицы — от Невского проспекта до Михайловской площади (ныне — площадь Искусств). Оно должно было поражать пышностью и роскошью.

Несколько зданий было возведено на этом месте в 20-е годы XIX века, в середине XIX века здесь открылась гостиница "Россия" (La Russie), но в 1871-м большую часть ее помещений уничтожил сильнейший пожар. В том же году было решено перестроить здание под грандиозный фешенебельный отель, что за три года воплотил архитектор Людвиг Фонтана.

В конце января 1875 года состоялось открытие "Европейской". Федор Достоевский отзывался о гостинице как об "огромном промышленном предприятии" с "сотнями нумеров".

Спустя 30 лет архитектор Федор Лидваль изменил внутреннюю планировку и надстроил пятый этаж. Именно в этом виде и дошло до нас здание.

«На экспозиции, посвященной истории Петербурга-Петрограда, [в Петропавловской крепости] есть открытки, изображения ресторана "Крыша", самой "Европейской" гостиницы, у нас есть также посуда завода братьев Корниловых, которая могла там использоваться на рубеже XIX–XX веков, — его продукцию продавали тогда не только в России, но и за границей, в частности, они имели свои магазины в Париже, Америке, а в Канаде реализацией их продукции занималась известная фирма Tiffany», — рассказывает Вероника Даниелян.

Вихри перемен

В 1905 году в гостинице открылся ресторан "Европа", первый в Российской империи, где было электричество — по подсчетам сотрудников, здесь почти 400 лампочек. Его интерьер во многом сохранился и по сей день: прозрачный купол из цветного стекла, орнаменты и лепнина в стиле ар-нуво, огромный витраж "Аполлон на колеснице".

В 1919 году в этом здании разместили Центральный детский карантинно-распределительный пункт, где воспитывались и обучались беспризорные и дети, оставшиеся сиротами в годы Гражданской войны. Среди воспитателей — будущий создатель ленинградского ТЮЗа Александр Брянцев, выдающийся педагог-математик Борис Брониславович Пиотровский. В числе учеников школы, которая тут работала, был и его сын Борис Борисович Пиотровский (отец нынешнего гендиректора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и его предшественник на посту). Пункт просуществовал до 1921 года, после чего "Европейская" вновь открылась как гостиница. В течение четырех лет она именовалась "Домом советских служащих", в ней часто останавливались высокопоставленные партийные функционеры.

В первой половине 1930-х здание получило новую планировку, в результате которой появилась система одинаковых номеров. А в 1933-м "Европейскую" передали государственному акционерному обществу по иностранному туризму в СССР "Интурист". До 1941 года в гостинице останавливались Иван Бунин, Всеволод Мейерхольд, Владимир Маяковский, Сергей Прокофьев, Максим Горький, Клим Ворошилов и другие известные личности.

В период блокады в здании работал крупнейший госпиталь Ленинградского фронта. Из-за крайней необходимости в военное время под госпитали переоборудовали целый ряд непрофильных объектов, в том числе и несколько городских гостиниц.

Эвакогоспиталь №991 начал работать в здании "Европейской" в середине сентября 1941 года. По данным, опубликованным в книге А.В. Бурова "Блокада день за днем" (1979), за две недели в помещениях гостиницы оснастили семь хирургических отделений, операционный блок, перевязочные и другие медкабинеты. Работавшие там медики входили в состав ПВО и дежурили на крышах гостиницы и соседних зданий. Те, кто мог держаться на ногах, совмещали свои непосредственные обязанности с изучением оружия и строевой подготовки. Госпиталь работал до апреля 1942 года и принял более 4 тыс. раненых. Здание пострадало при артобстрелах зимой и весной 1943 года, отреставрировали его во второй половине 1940-х годов.

После Великой Победы

В числе постояльцев гостиницы после войны были композитор Исаак Дунаевский, американский пианист Ван Клиберн, писатель Константин Паустовский, маэстро Игорь Стравинский, поэты Роберт Рождественский, Расул Гамзатов, Сергей Михалков, певица Людмила Зыкина и другие знаменитости. С 1972 года в гостинице ведут специальную книгу, в которой сотни отзывов — в прозе, стихах и даже графике.

Следующая реконструкция гостиницы прошла в 1989–1991 годах, архитекторам Bиктории Струзман и Петру Панфилову за работу присудили Государственную премию РФ. "Гранд Отель Европа" стал первой пятизвездной гостиницей в Восточной Европе, а в 1994-м — первым в стране официально вошел в список ведущих отелей мира. В обновленном здании останавливались президент Франции Жак Ширак, британский принц Чарльз, госсекретарь США Мадлен Олбрайт, актриса Джейн Фонда, певец Пласидо Доминго, оперная дива Монсеррат Кабалье, иллюзионист Дэвид Копперфильд.

Один из номеров сегодня носит имя тенора Лучано Паваротти, в 2004 году приезжавшего в Петербург в ходе своего прощального турне. Антикварный рояль Bechstein, за которым маэстро мог репетировать перед выступлением, сегодня достопримечательность отеля.

В этом году в "Европе" также открыли люкс под названием "Чайковский" — в честь 185-летия со дня рождения композитора, не раз останавливавшегося в гостинице. Окна номера выходят на здание Большого зала филармонии, бывшего Дворянского собрания, где Чайковский не раз дирижировал.

Богемная «Крыша»

Одним из самых модных мест Петербурга-Ленинграда слыл уже упомянутый ресторан "Крыша". Его открыли в 1909 году — проект строительства утвердил лично Николай II. Пальмы в залах, летняя терраса с увитыми зеленью беседками и впечатляющим обзором — заведение стало отдельной достопримечательностью. В 1912 году поэт Александр Блок писал: "Завтракали на крыше Европейской гостиницы, там занятно: дорожки, цветники и вид на весь Петербург, который прикидывается оттуда Парижем".

Сегодня при входе на "Крышу" на золоченой табличке — внушительный список имен знаменитых гостей, бывавших в ресторане в разные годы: Бернард Шоу, Герберт Уэллс, Карл Фаберже, Григорий Распутин, Максим Горький, Дмитрий Шостакович, Сергей Довлатов, Иосиф Бродский.

Звездой "Крыши" в начале 1930-х был музыкант Яков Скоморовский — основатель одного из первых джаз-бэндов Ленинграда. Он выступал в "Европейской" на протяжении трех лет, и его концерты с танцевальной музыкой пользовались особой популярностью у молодежи тех лет. Скоморовский со своим оркестром впоследствии много сотрудничал с Исааком Дунаевским — именно в их исполнении звучат мелодии в фильмах "Цирк" (1936), "Вратарь" (1936) и "Волга-Волга" (1938).

В период оттепели в ресторане "Крыша" собирались художники, композиторы, писатели, артисты и кинематографисты, манекенщицы из Дома мод, спортсмены — словом, весь ленинградский (и не только) бомонд.

«Само помещение — чуть приплюснутое, с полуовальной стеклянной крышей, и оттого казавшееся чуть более широким, чем на самом деле, — с круглыми столиками под сенью пальм, создавало сразу ощущение комфорта, жизненного успеха: я в самом элегантном заведении города, среди лучших, знаменитых, и я здесь — свой. Здесь было свободно, легко и, я бы сказал, уважительно», — вспоминает в своей книге "Мой Невский. Прогулка по главному проспекту" писатель Валерий Попов.

Здесь делились светскими новостями, не печатавшимися в газетах, говорили и спорили о литературе и кино, шумно и весело гуляли, заводили судьбоносные знакомства.

«В ту уникальную пору шестидесятых полная свобода духа счастливым образом сочеталась с тоталитарной жесткостью цен — и мы могли тогда не только чувствовать свободу, но и как следует отмечать ее», — пишет Попов и задается риторическим вопросом:

«Братья по "Крыше" — братья навек. И Бродский, и Довлатов, и Горбовский, и Соснора, и Кушнер успели это счастье вкусить. Может, поколение шестидесятников и вышло таким нахальным и многого достигло потому, что юность наша пировала не в подворотне, а в лучшем ресторане Санкт-Петербурга?»

На камерной эстраде "Крыши" выступали исполнители едва ли не всех возможных жанров — от цыганского хора до западных рокеров. В музыкальной среде ресторан стали в шутку называть "Средним залом филармонии": здесь собирались гастролирующие в городе артисты, и само местоположение — аккурат между Большим и Малым филармоническими залами, если соединить их напрямую, служило тому топонимическим "подтверждением".

«Номеров много, а Раневская у вас одна»

В 1950 году в "Европейской" на время ленинградских гастролей остановилась Фаина Раневская. По ее желанию ее поселили в номере с видом на Русский музей и площадь Искусств — в этом крыле в советское время жили в основном иностранцы. Историю, приключившуюся с актрисой в то время, описал в своей книге о ней Алексей Щеглов, внук ее наставницы, актрисы Павлы Вульф.

Поселившись в этом номере, Раневская несколько дней принимала друзей, рассказывала анекдоты и обменивалась новостями, не обходясь без критики в адрес власти и чиновников. Спустя неделю администратор вежливо предложил ей переехать в другой номер.

«Почему? — возмутилась Фаина Георгиевна. — Номеров много, а Раневская у вас одна".

Актриса наотрез отказалась, и уговаривать ее пришел уже лично директор.

«Включив воду в ванной, объяснил, что ждет на днях высокое духовное лицо, этот номер в гостинице единственный, оборудованный прослушивающим устройством. После этого Фаина Георгиевна моментально переехала и не спала на новом месте оставшиеся ночи, вспоминая свои высказывания в прежнем номере и размышляя о том, что с ней теперь будет», — вспоминает Щеглов.

Случай на монаршем обеде

В 1994 году в отеле проходил торжественный прием от имени мэра Анатолия Собчака в честь королевы Великобритании Елизаветы II во время ее единственного государственного визита в Россию. Обед, ставший завершением большой программы с посещением Царского Села, Эрмитажа и Петропавловской крепости, состоялся 20 октября в Мариинском дворце — резиденции городского законодательного собрания на Исаакиевской площади.

Своими воспоминаниями о событии поделился управляющий ресторана "Европа" Дмитрий Захарченко, который обслуживал королеву и ее супруга принца Филиппа в тот день. Готовиться к приему начали за несколько месяцев, для персонала специально сшили фраки.

При составлении меню руководствовались простой установкой: королеве нужно предложить лучшие блюда русской кухни. Монаршую чету угощали ассорти из традиционных русских закусок — блином с икрой, заливным, осетриной с хреном, столичным салатом и говяжьим языком. Они также отведали борщ по-петербургски с копчеными ребрами, кулебяку из лосося и морского окуня с соусом из красной икры. На десерт подавали "Золотую осень" — марципановое яблоко с начинкой из яблочного мусса.

На протокольных мероприятиях все тщательно продумано и проходит по строгим правилам, но не обошлось без курьезных моментов, отмечает Захарченко.

«Любимый портвейн королевы был найден и специально привезен в Санкт-Петербург для обеда. Но случилось непредвиденное — ее супруг принц Филипп отказался от напитков из винной карты обеда и попросил пива. На банкетах такого уровня его обычно не подают. Пришлось послать сотрудника за пивом в ближайшее заведение», — вспоминает он. После обеда королева Елизавета II и принц Филипп оставили свои автографы в книге почетных гостей.

Кино и мини-концерты, футбол и гастрономия

Гранд-отель, пожалуй, можно отнести и к разряду кинематографических достопримечательностей Петербурга. Помимо того что здесь останавливались актеры с мировой известностью (Шерон Стоун, Леонардо Ди Каприо, Дэниел Рэдклифф — лишь некоторые имена), интерьеры "Европы" служили декорациями к сценам из кинолент "Осенний марафон", "Интердевочка", "Мания Жизели". В прошлом году в гостинице снимал новый фильм Андрей Кончаловский.

Частью "биографии" отеля стали и спонтанные камерные концерты. В 1979 году в Ленинград на первые гастроли в СССР приехал Элтон Джон. Он тогда остановился в "Европейской", и после концерта для него устроили банкет в ресторане "Европа". Воодушевившись теплым приемом, артист взбежал на сцену, сел за рояль и начал играть. Похожая импровизация случилась в 2009 году с участием Уитни Хьюстон: поужинав с семьей в гостинице после концерта, она спустилась в лобби-бар и, увидев пианиста за роялем, подошла к нему, взяла микрофон и стала петь.

В 2011 году гостиница стала площадкой, где была подписана декларация о присвоении России статуса страны — хозяйки чемпионата мира по футболу — 2018, а спустя семь лет в отеле не только принимали спортсменов и зарубежные делегации, но и превратили пространство крытого внутреннего двора в настоящую фан-зону. Тогда на его полу появилось покрытие из искусственной травы, на балконах были развешены флаги стран — участниц первенства, а матчи транслировали в прямом эфире на огромных видеопанелях. В меню местного кафе на время мирового первенства добавили гамбургеры, хот-доги и брецели, начос с гуакамоле, фалафель и королевские креветки в магрибском маринаде.

К 150-летию гранд-отеля его шеф-повар на основе архивных исследований разработал специальное юбилейное меню из блюд, подававшихся в нем в разные эпохи. В их число, например, вошли артишок с крабом, голландским соусом и икрой осетра, говядина "по-парижски" с соусом из мадеры с фуа-гра и картофельным мильфеем, а также саварен (ром-баба) с фисташковым кремом и свежей малиной.

В 2025 году круглую дату, 120 лет, празднует и старейший ресторан гостиницы — "Европа". Историческое заведение недавно присоединилось к городскому проекту "Петербургская кухня", продвигающему Санкт-Петербург как кулинарную столицу России.