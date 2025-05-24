Где отдохнуть в Крыму и Севастополе в 2025 году: 17 лучших пляжей

Гид по местам, где можно позагорать и искупаться.

Близость Чёрного моря, мягкий климат, ласковое солнце – эти прелести Крыма дополняются и другими приятными особенностями. Речь идёт о его живописных пляжах, где в полной мере можно отдохнуть душой и телом.

Пляжи Крыма и Севастополя собирают десятки тысяч туристов каждый сезон. Желающие отдохнуть от городской суеты приезжают на полуостров семьями и большими компаниями.

Серебряный пляж

Где находится: Севастополь, Балаклавский район

Этот пляж затерялся среди скал, поросших густой зеленью. Его длина составляет 400 м, он расположен в районе Балаклавы. Берег покрыт крупным песком вперемешку с галькой, но при входе в море на глубине 1,5 м ощущаются крупные камни. На пляже работает бар с напитками, а также есть прокат катамаранов и шезлонгов. Есть туалет, душ, камеры хранения и кабинки для переодевания.

Яшмовый пляж

Где находится: Севастополь, Балаклавский район

Расположен на восточном берегу мыса Фиолент. Своё название получил из-за извержения вулкана, который ещё 150 млн лет назад усеял близлежащие склоны ценными минералами. Длина Яшмового пляжа составляет 450 м. Его поверхность покрыта мелкой галькой, но иногда встречаются и песчаные участки.

Спуститься к пляжу нужно по каменной лестнице, преодолев 800 ступеней. Вход в море не столь крутой, однако уже через несколько метров глубина заметно нарастает. На Яшмовом пляже работает прокат лежаков и зонтиков, есть навесы и кабинки для переодевания.

Пляж «Баунти»

Где находится: Севастополь, микрорайон Фиолент

Один из самых знаменитых диких пляжей Севастополя. Его длина составляет 200 м. Поверхность в основном покрыта мягким ракушечником, которым обожают играть малыши. Вход в воду пологий, чистое дно, прозрачная вода – это привлекает семьи с детьми.

Несмотря на то что здесь великолепная природа и белый песок, на пляже нет практически никакой инфраструктуры. Добираться с маленькими детьми сюда довольно сложно, это надо иметь в виду при планировании поездки.

Золотой пляж

Где находится: село Береговое, рядом с Феодосией

Песчаный пляж растянут вдоль береговой линии на 17 км. Считается, что вода здесь самая чистая на всём побережье. Причина одна – отсутствие промышленных предприятий и городских поселений. Мягкий золотистый песок на всей площади дал название пляжу. Вход в море пологий, что очень удобно для детей. Глубина начинается примерно в 20 м от берега.

Одним из неудобств Золотого пляжа считается наличие крупных валунов вдоль линии прибоя. Здесь запрещается нырять: на дне нередко попадаются камни. На протяжении всего пляжа расположены десятки закусочных и кафе, пункты проката пляжного инвентаря. Работают различные аттракционы, есть бесплатные спортивные площадки.

Пляж «Алые паруса»

Где находится: село Береговое, рядом с Феодосией

Расположен на юго-восточном побережье Крыма и входит в состав курортного комплекса. Его второе название – «Семейный пляж», протяжённость – 17 км. Берег покрыт крупнозернистым песком тёмно-золотистого цвета вперемешку с галькой и мелкими обломками ракушек. Глубина моря у берега составляет 1 м. Вход в воду очень удобен для детей. Правда, есть один существенный недостаток: по берегу разбросаны огромные камни, покрытые водорослями и постоянно омываемые волнами. Ступать на них крайне опасно.

Вход на пляж «Алые паруса» свободный, но за все предоставляемые услуги нужно будет заплатить. Душ с опреснённой водой, кабинки для переодевания, туалеты и даже кабинет массажа с видом на Чёрное море – далеко не полный перечень удобств. Для детворы здесь установлена надувная горка с небольшим бассейном. Также есть станция водных видов спорта с прокатом скутеров и катамаранов.

Пляжи посёлка Курортное

Где находится: 33 км от Феодосии, 18 км от Керчи

Этот приморский посёлок расположился на Азовском море, у берегов бухты Морской Пехоты. В районе посёлка Курортное огромное количество невероятных достопримечательностей. Это и озеро Чокрак, воды и грязь которого применяют в бальнеологических санаториях. Здесь, между мысами Зюк и Богатубе, расположился живописный пляж. Береговая линия озера усеяна разноцветными ракушками, словно мозаикой.

Курортное славится Генеральскими пляжами. Они представляют собой длинную цепочку небольших бухт на Азовском море. Пляжи покрыты мягким песком вперемешку с ракушками. Песчаные косы, таинственные гроты и скалы различной формы придали месту романтическую атмосферу. Но на некоторые пляжи можно попасть только по морю.

Название Генеральские пляжи получили в честь генерала Чернореза, который в советский период руководил Багеровским авиационным гарнизоном, расположенным на нынешней территории. Район был закрыт до распада СССР. Горожанам было запрещено его посещать, поэтому природные красоты сохранили первозданный вид и по сей день.

Пляж «Лисья бухта» входит в состав ландшафтного парка, он расположен между поселками Курортное и Прибрежный. Поверхность дикого пляжа здесь представляет собой смесь песка с галькой, встречаются и крупные камни, поэтому понадобится специальная обувь, чтобы защититься от травм.

Также есть дикие пляжи возле дельфинария, биостанции.

Пляж «Лазурный берег»

Где находится: Евпатория

Пляж покрыт мягким жёлтым песком, его длина составляет 260 м. Здесь нет ветров и больших волн. Вход в воду пологий, и сразу же начинается мелководье. На «Лазурном береге» установлена защита от медуз. Деревянные настилы вдоль берега удобны для прогулок. Рядом с пляжем находится озеро Мойнаки, славящееся целебными водами.

Пляж «Оазис»

Где находится: Евпатория

Один из самых известных в Евпатории. Полностью оборудован для комфортного отдыха, был награждён «Голубым флагом» за самые чистые морские воды и благоустроенность территории. Он состоит из платной и свободной зон. Здесь есть специальные поручни для инвалидов и пожилых людей для входа в море.

Пляж «Робинзон»

Где находится: посёлок Новофёдоровка, Евпатория

Расположен между двумя другими известными пляжами – Центральным и Новым. Он считается частным и протянулся вдоль берега на 600 м. Вход бесплатный, но за аренду шезлонгов и зонтов нужно платить. Здесь есть зоны для переодевания, душ с пресной водой, туалет, шатры и беседки. На пляже даже есть пруд, где за определённую плату можно порыбачить.

Пляж посёлка Мирный

Где находится: посёлок Мирный, Евпатория

Располагается в 30 км от Евпатории на месте бывшей военной базы и известен своими песчаными дюнами. Береговая линия тянется почти на 9 км. Рядом находятся два солёных озера: Донузлав и Ойбургское. Кроме того, можно посетить устричную ферму в самом посёлке, посмотреть на знаменитые ветрогенераторы на Мирновской ВЭС и побывать в греко-скифском городище Беляус.

Пляжи посёлка Поповка

Где находится: посёлок Поповка, Сакский район

Одни из лучших в Крыму, покрыты серым и золотым песком. В посёлке много пляжей – как оборудованных для отдыха, так и диких. Из-за особенностей ландшафта здесь всегда, даже в самый сильный зной, дует прохладный бриз. Вода прогревается до 25-27°С, а также есть несколько заливов (лиманов), где температура достигает 35°С.

На одном из пляжей рядом с посёлком Поповка раньше проходил фестиваль «Казантип». Отдых здесь популярен и сегодня. Можно заниматься кайтсёрфингом и другими активными развлечениями.

Массандровский пляж

Где находится: Ялта

Это целый комплекс пляжей на Черноморском побережье. Его длина составляет 500 м. Особенность комплекса заключается в том, что вся береговая площадь разбита на несколько пляжей, где располагается сеть ресторанов. Здесь также находятся спортивные площадки и бассейн с горной водой, работающий круглый год. Поверхность Массандровского пляжа покрыта галькой. При входе в море надо учитывать, что глубина сразу же нарастает.

Пляж Ливадия

Где находится: Ялта

Пляж расположился на южном берегу Крыма. Одна из его достопримечательностей – Царская тропа, где некогда гулял император Николай II. С пляжа открывается вид на горы и Ялту.

Берег усыпан галькой различных размеров, иногда встречаются небольшие участки с песком. На территории работают пункты проката шезлонгов и зонтов. Можно заказать увлекательную морскую прогулку. Из-за резкого набора глубины вход в море довольно неудобен.

Пляж гостиницы «Жемчужина»

Где находится: Алушта

С берега открывается потрясающий вид на дворец «Ласточкино гнездо». На пляже есть специальные купальные зоны для детей и лестницы-спуски в воду. Это делает семейный отдых более комфортным.

Поверхность пляжа покрыта галькой. Он представляет собой комплекс из четырёх пляжей. В центральной зоне находится амфитеатр, здесь же расположена терраса с лежаками. На территории работает круглогодичный бассейн с восемью дорожками.

Пляжи в Оленевке

Где находится: село Оленевка, Оленевское сельское поселение

Находится на западном берегу Крыма, возле мыса Тарханкут. Его поверхность покрыта знаменитым белоснежным песком: поэтому пляжи в Оленевке называют Крымской Ривьерой. Заметим, что море в Караджинской бухте довольно спокойное, а дно – песчаное.

Один из самых известных пляжей благодаря его необыкновенной красоте называют пляж «Майами». Здесь проходили съёмки легендарных советских фильмов «Человек-амфибия» и «Пираты XX века». Длина пляжа составляет 3 км. Спуск в воду пологий, нет подводных скал и крутых обрывов.

Также особенно любимы туристами пляж «Бухта Караджа», славящийся золотым песком, и пляж у озера Лиман – глубина водоёма небольшая, а дно покрыто лечебной грязью.