В Итум-Калинском районе Чечни построят базу отдыха

В горном Итум-Калинском районе Чечни построят семейную базу отдыха. Стоимость инвестпроекта оценивается в 40 млн рублей, открыть ее планируют через два года.

Соглашение о строительстве базы отдыха подписали на Кавказском инвестиционном форуме руководство района и компания «ИРТ». Стоимость проекта составляет около 40 млн рублей, реализовать его планируется в течение двух лет, сообщает ТАСС.

«База для семейного отдыха включает десять домов и позволит создать пять рабочих мест. Она будет расположена рядом с рекой Аргун. Также мы обсуждаем с „ИРТ“ развитие оздоровительного туризма для лечения коклюша. Коклюш очень хорошо лечится у нас в горах», — отметил глава муниципалитета Альберт Рабуев.

По его данным, всего в Итум-Калинском районе на стадии реализации сейчас находятся 10 инвестиционных проектов на сумму около 1 миллиарда рублей. «Также мы в этом году планируем запустить строительство шести объектов. Один из проектов в сфере туризма на сумму 180 миллионов рублей включает 70 домиков», — добавил Рабуев.

Кавказ.РФ поможет в развитии туристического потенциала района

Институт развития Кавказ.РФ окажет содействие Итум-Калинскому району в сфере развития туризма и продвижения его туристического потенциала. Соглашение об этом подписали на полях КИФ глава муниципалитета и исполнительный директор компании Хасан Тимижев.

«Все забывают, что это муниципальный район, который в первую очередь получает от реализации проекта „Ведучи“ бонусы в плане развития именно этого района, в том числе в отношении налогооблагаемой базы и создания рабочих мест. Все это в совокупности придаст хорошую динамику развитию данного района. Нам важно зафиксировать эту историю, и нам важно, чтобы она реализовывалась совместно с районом», — пояснил Тимижев.

Итум-Калинский район расположен в горной зоне в юго-западной части Чечни. На его территории находится курорт «Ведучи», а также такие достопримечательности, как некрополь Цой-Педе и Ушкалойские башни.

Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая на площадке выставочного центра «МинводыЭкспо» на Ставрополье. Центральная тема форума — «Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее». Ожидается, что в работе КИФ-2025 примут участие более пяти тысяч инвесторов и представителей крупного бизнеса из России и зарубежных стран. В программу включено более 50 деловых мероприятий. Организатор форума — Фонд Росконгресс при поддержке Министерства экономического развития РФ. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.