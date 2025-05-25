В 2026 году проведут экспедицию по партизанским местам

Участники экспедиции "Непокоренные" из России и Белоруссии разработали маршрут "По пути дивизии Победы". Его участники проедут по местам, где в годы Великой Отечественной войны сражались партизаны, и погрузятся в их быт, сообщил один из авторов проекта Иван Оксенюк из Белоруссии.

"Проект называется "По пути дивизии Победы". Ориентировочные даты проведения: с 28 июня до 12 июля 2026 года, так как 29 июня мы празднуем День памяти партизан и подпольщиков. Цель - погрузить нашу молодежь <…> в контекст исторической памяти", - сказал автор проекта Иван Оксенюк, представляя идею во время защиты проектов, разработанных за время мероприятия, перед экспертами из правительства Севастополя, Севастопольского госуниверситета и арт-кластера "Таврида".

Он уточнил, что маршрут будет пролегать от поселка Идрица Псковской области, где в годы войны действовали сразу несколько отрядов, через Полоцко-Лепельскую и Ивенецко-Налибокскую партизанские зоны в Витебской и Минской областях, а также через мемориальный комплекс партизанской славы Хованщина в Брестской области до города Бреста, где завершится у Пятого форта легендарной Брестской крепости.

Оксенюк добавил, что в первый год проекта планируется участие 40 человек, которые будут отобраны на конкурсной основе. Их быт во время программы будет приближен к партизанскому: организовать жилье предполагается в землянках, кухню организовывать по-походному. Также они смогут пройти партизанскими тропами. Кроме того, в программе мастер-классы, "парад партизан", лекции и другое.

В разговоре с ТАСС он отметил, что для участия в проекте предполагается привлечь партнеров и спонсоров. Например, Росмолодежь, лесхозы и т. д.

Примерная сумма, необходимая на реализацию проекта, составила 3 млн рублей. Наиболее затратным, как ожидают авторы маршрута, будет именно стартовый этап, когда придется создавать материальную базу для проведения программы - например, строить землянки. В последующие годы финансовых ресурсов, как предполагается, понадобится меньше.

Об экспедиции

Патриотическая экспедиция "Непокоренные" стала развитием идеи, зародившейся еще в 2022 году, когда на Поклонной горе в Москве была впервые развернута самая большая копия Знамени Победы. В 2025 году инициатором проекта выступила донецкая молодежь, старт экспедиции по территории России был дан 9 мая на Саур-Могиле в ДНР, в Белоруссии - 12 мая в Бресте. В проекте принимают участие 40 человек от России и 20 - от Белоруссии, свыше 10 тыс. человек подключатся к проекту в рамках региональной программы, разделенной на четыре сегмента: патриотический, образовательный, культурный и спортивный. ТАСС - генеральный информационный партнер проекта.