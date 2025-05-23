Калининград и Казань будут бороться за российских туристов

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что летом россияне предпочитают пляжный отдых, но не отказываются и от экскурсий.

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Этим летом россияне поедут в Краснодарский край, Москву, Питер и Крым, а за пятое место поборются Калининград и Казань, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что число бронирований отелей в Нижегородской области выросло на 65% за год. Согласно его прогнозам, с июня по сентябрь россияне совершат более 48 млн туристических поездок по стране. Мкртчян отметил, что лидеры по количеству бронирований на лето уже известны.

«Уже четко вырисовались лидеры на этот сезон. На первом месте по бронированиям Краснодарский край. Да, Анапа просела, но вырос Геленджик, Сочи. На втором месте Москва, далее Санкт-Петербург, затем Крым. А за пятое место поборются Калининградская область и Татарстан. В десятку также обязательно войдет Алтай, Байкал, Приморский край, но это уже с огромным отставанием от лидеров. Из экскурсионного туризма только Москва и Питер, а также Татарстан. Калининградская область – это все-таки тоже пляжный отдых», – рассказал он.

Самым популярным у россиян направлением для летнего зарубежного отдыха стала Турция, заявила ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».