В Нижегородской области создали медицинский туристический маршрут для детей

Новый научно-популярный туристический маршрут для школьников создан в Нижегородской области. Он посвящен медицинской теме. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

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Маршрут называется «Код здоровья: от земских практик до симуляционных медицинских центров» (12+). Программа включает в себя посещение нескольких медицинских организаций. Прежде всего, тур рассчитан на школьников средних и старших классов, которые выбрали профессию врача, а также на студентов.

Маршрут будет двухдневным. В первый день участники посетят Приволжский исследовательский медицинский университет, где примут участие в мастер-классах на базе симуляциoнного стоматологического центра. Также предусмотрены экскурсии в Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени академика И. Н. Блохиной и в Музей региональной службы скорой медицинской помощи. Гости покажут, как работают лабораторные службы. Также школьники поучаствуют в мастер-классах по эпидемиологии и микробиологии и узнают, как современные цифровые технологии применяются в обучении и практической медицине.

Во второй день участники отправятся в селе Сеченово — на родину основоположника российской физиологии Ивана Сеченова. Там они посетят краеведческий музей и кабинет земского врача, а также прослушают лекцию по истории отечественной медицины.

Маршрут объединяет сразу несколько организаций, где ежедневно решаются реальные задачи здравоохранения, развивается медицинская наука и практика. Важно не просто рассказывать подросткам, как устроена современная медицина, но и давать им возможность ощутить себя частью этого мира — попробовать, потрогать, задать вопросы настоящим специалистам. Именно так мы сформируем осознанный интерес детей к профессии медицинского работника, - сказал министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Напомним, награду за вклад в развитие медицины вручат в Нижнем Новгороде в этом году.

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