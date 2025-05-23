«Туризм.РФ» продолжит создание масштабного туркластера в Абрау-Дюрсо

Государственная корпорация «Туризм.РФ» официально подтвердила свое намерение продолжить реализацию масштабного проекта по созданию современного туристического кластера в известном российском курортном и винодельческом центре Абрау-Дюрсо. Согласно представленным условиям этого амбициозного проекта, к 2029 году как на территории самого поселка, так и на прилегающих к нему землях, планируется комплексное возведение целого ряда новых объектов туристической инфраструктуры, отвечающих высоким стандартам.

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В частности, планом развития предусмотрено строительство нескольких современных гостиниц высоких категорий, классифицируемых как 4–5 звезд, а также создание благоустроенных общественных пространств, открытие разнообразных ресторанов и появление новых современных торговых точек для удобства отдыхающих. Важной составляющей общего проекта также станет проведение бережной и продуманной реконструкции исторической части поселка Абрау-Дюрсо, целью которой является сохранение его уникального архитектурного облика и культурного наследия. Кроме того, в рамках развития кластера запланированы масштабные работы по комплексному благоустройству набережной живописного озера Абрау и проведение глубокой модернизации всей инженерной инфраструктуры этой популярной курортной зоны. Реализация мероприятий по модернизации ключевых инженерных сетей и коммуникаций будет осуществляться при непосредственном участии и поддержке со стороны Министерства строительства Российской Федерации, а также компетентных региональных и местных властей. Этот многоаспектный и капиталоемкий проект нацелен на существенное повышение туристической привлекательности Абрау-Дюрсо, превращение его в круглогодичный курорт федерального значения с высококлассными удобствами, развитой инфраструктурой и бережно сохраненным уникальным культурно-историческим наследием.

В то время как Крым вновь подтверждает свой статус одного из топовых направлений для предстоящего туристического сезона, а россияне активно изучают советы экспертов о наиболее выгодном времени для покупки авиабилетов, на государственном уровне продолжается планомерная работа по развитию и созданию новой современной туристической инфраструктуры в других перспективных регионах страны.