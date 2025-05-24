Как возобновление кешбэка на детский отдых скажется на ценах

В Госдуме обсуждают возобновление кешбэка на детские лагеря, но по новой схеме. Об этом ТАСС сообщила депутат Татьяна Буцкая.

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«В прошлый раз детский кешбэк выдавался в руки родителям. Сейчас обсуждается несколько иная схема, когда частично стоимость путевки будет компенсироваться внутри поддержки федеральных или региональных лагерей. То есть деньги будут идти напрямую в лагерь», — сказала она.

По мнению депутата, такой механизм поможет снизить цены на путевки для конечного потребителя. Сколько сейчас стоит отправить ребенка в лагерь?

По наблюдениям москвички Екатерины, сейчас средняя цена на неделю в хорошем лагере с пятиразовым питанием и интересной программой — 60 тысяч рублей.

«Если цена ниже, надо думать, с чем это связано, возможно страдает качество», — говорит она.

Но есть варианты и намного дороже: например, летний футбольный лагерь от франшизы «Пари Сен-Жермен» в Турции — 3500 евро, то есть 315 тысяч рублей, за неделю. В итоге пока Екатерина выбрала для ребенка отдых на российском черноморском побережье:

«На лето пока забронирован месяц под Сочи. То, что мы выбрали по порядку суммы — на две смены по две недели, по 120 тысяч рублей за ребенка. Соответственно, 30 дней — это 240 тысяч. Абсолютно адекватная цена для южного направления с учетом сборов, пятиразового питания, размещения в трех-четырехзвездочных гостиницах и круглосуточного наблюдения за детьми. Еще стирка одежды. И рассматриваем как вариант в августе или Испанию, или Великобританию, языковую программу».

Примерная цена на две недели в языковом лагере в Великобритании — около 2 тысяч фунтов, по нынешнему курсу 214 тысяч рублей. Плюс, конечно, перелет и виза — тут семья часто смотрит на то, чтобы всем оформлением занимался лагерь. Многие родители отмечают, что на детский отдых внутри России цены в очередной раз выросли. Вот пример лагеря в Калужской области: в 2021 году отправить туда ребенка стоило 45 тысяч — это учитывая работавший тогда кешбэк. В 2024-м пребывание там обходилось в 75 тысяч, а в этом — 103 тысячи за 12 дней. Если детей несколько, для многих сумма становится неподъемной.

Иногда рост не такой большой, но он все равно есть, объясняет основатель и генеральный директор сети образовательных лагерей Enjoy Camp Александр Медведев. По его словам, лагеря его сети в Краснодарском крае в этом году будут недозаполнены — сказалась ситуация с мазутом в Анапе, а на подмосковные спрос на уровне прошлого года или даже немного меньше:

Александр Медведев основатель и генеральный директор сети образовательных лагерей Enjoy Camp

«Что касается роста цен, то разброс в наших лагерях где-то 7-15%. В первую очередь это все подорожание происходит за счет удорожания, во-первых, стоимости питания, стоимости эксплуатации зданий и помещений. Подорожали продукты питания, отдельные — в несколько раз. Подорожала стоимость эксплуатации, то есть подорожали и газ, и электричество, стоимость подрядчиков в том числе, которые занимаются безопасностью у нас на территории. Ну и конечно, зарплаты за последние как минимум пару лет, по нашим сведениям, порядка 50% мы подняли».

Участники туротрасли уверены: возврат кешбэка на детский отдых мог бы подтолкнуть спрос. В 2021 и 2022 годах по этой программе можно было вернуть 50% от цены путевки, но не более 20 тысяч рублей. Но к идее сменить формат и выдавать кешбэк не родителям, а напрямую лагерям, большинство экспертов относятся скептически: пока это выглядит непрозрачно, и непонятно, по каким критериям эти лагеря будут выбирать. А родители традиционно опасаются, не вырастут ли цены еще больше, если кешбэк вернут.