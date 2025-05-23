Туристам приходится ночевать на вокзале, чтобы приобрести билеты

Вчера запустили рейс по самому протяженному маршруту в Крым – из Мурманска в Севастополь. Поезд № 183/184, как сообщили в компании-перевозчике «Гранд Сервис Экспресс», будет ходить раз в неделю – по четвергам – и следовать через Вологду, Ярославль, Иваново, Нижний Новгород, Саранск, Пензу и другие города.

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И если жителей северных регионов России новость скорее обрадовала, то туристов из Нижнего Новгорода наоборот. Жителям миллионника приобрести билеты на полуостров на мурманский состав сложнее – места в первую очередь раскупаются северянами, а прямой поезд, который в 2024-м ходил из Нижнего Новгорода в Симферополь, в этом году не запустили.

«Один рейс в неделю – это издевательство над людьми. Нижний Новгород – Симферополь был в прошлом году еще, так и на 2 маршрута билетов было не достать, а сейчас вообще трэш. О каком развитии туризма Крыма может идти речь при отсутствии возможности купить далеко не дешевые билеты в Крым?» – высказался один из пассажиров в чате «Гранд Сервис Экспресс».

С билетами, как убедился корреспондент TourDom.ru, действительно туго. На ближайшие даты – конец мая и начало июня – остались единичные варианты с верхними полками (от 7308 руб.), на июль и август мест практически нет. Доходит до того, что некоторые пассажиры ночуют на вокзале, чтобы уехать в нужные даты: «Если в Симферополь купить билеты сложно, то из него – просто ужас. Я ночевала на вокзале, была первая в кассы, и то ухватила только у туалета две нижние. И безумно этому рада!»

В «Гранд Сервис Экспресс» в ответе на запрос редакции не пояснили, почему в этом сезоне отменили поезд из Нижнего Новгорода, зато отметили, что летом 2025-го добавились новые маршруты: «В этом году компания ввела новые сезонные маршруты из городов, где ранее не было прямого железнодорожного сообщения с полуостровом Крым – это Таганрог и Владикавказ. И еще на лето мы добавили один поезд из Санкт-Петербурга до Симферополя (с 24 мая по 20 сентября)».

Ранее мы писали, что с конца мая из Москвы в Крым будут курсировать 10 поездов, половина из которых ежедневные. В пик сезона из столицы добавится еще один двухэтажный состав.