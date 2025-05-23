В Алтайском крае захотели утроить количество иностранных туристов

В Алтайском крае захотели не менее чем втрое увеличить количество иностранных туристов — до 150 тысяч человек — к 2030 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

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Уточняется, что достичь этой цели хотят с помощью адаптации туристического комплекса российского региона под потребности путешественников из-за рубежа.

Так, одним из предложений для иностранцев станет межрегиональный тур «Зеленый маршрут: Байкал — Алтай». Он ориентирован на гостей из Китая и проходит по территориям Алтайского края и Иркутской области. По данным источника, туристический продукт уже презентуют на международных выставках в Поднебесной.

В краевом правительстве также отметили, что сейчас основными странами, из которых туристы приезжают на Алтай, остаются Китай, Индия и Казахстан.

Ранее Алтай вошел в топ направлений для отдыха россиян летом. Кроме того, многие соотечественники поедут в Калининградскую область (в основном в Калининград и Зеленоградск), Татарстан (Казань) и Приморский край (Владивосток).