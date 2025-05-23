Названы секретные места для путешествий по стране

Российским путешественникам посоветовали посетить скалу Бурган-Изи в Тыве с отпечатком ступни Будды и хаски-парк «Ловозеро» в Мурманской области. Секретные места страны назвали в беседе с туроператором «Алеан» отечественные турагенты, результаты опроса оказались в распоряжении «Ленты.ру».

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Также эксперты добавили в свой список маленькие города Нерехта и Чухлома в Костромской области, экопарк «Долина Нарзанов» в Кабардино-Балкарии и плато Большой Бермамыт в Карачаево-Черкесии, озеро Кезенойам на границах Чеченской республики и Дагестана, «пещерный город» Бакла в Крыму и «Подворье на Починке» в Вологодской области.

Ранее самым популярным направлением для поездок по стране стал Санкт-Петербург — там россияне проводят в среднем три дня. На втором месте оказался Сочи со средней длительностью путешествия семь дней.