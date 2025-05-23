Кривоносов рассказал о мерах, предпринимаемых для очистки пляжей Анапы

Пляжи в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края по-прежнему не соответствуют санитарным нормам, сообщила журналистам руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В беседе с «Дума ТВ» зампред Комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат фракции «Единая Россия» Сергей Кривоносов объяснил, что пока неизвестно, сколько времени займет очистка пляжей, поскольку ранее таких прецедентов не было.

© РИА Новости

«В этот сезон будет работать техника. Поначалу это пытались сделать вручную, сейчас задействованы подрядные организации МЧС, и происходит выемка песка, гальки, потом происходит очищение. И дальше загрязненный грунт готовят к утилизации, в основном термическим способом», — объяснил парламентарий.

По его мнению, несмотря на это, многие туристы все равно отправятся в Анапу, ведь есть люди, которые предпочитают [пляжному] другие виды отдыха, например, экскурсии или посещение бассейнов. Кроме того, некоторые туристы выберут Крым, Сочи или Абхазию. Конечно, это увеличит нагрузку на средства размещения, но для этого принимаются все необходимые меры.