Сколько планирует отдохнуть детей в Кабардино-Балкарии летом

Свыше 7 тыс. детей отдохнут в Кабардино-Балкарии (КБР) за время предстоящей летней оздоровительной кампании. В регионе будут действовать 35 лагерей, сообщил глава КБР Казбек Коков.

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«Всего в республике этим летом будут работать 13 стационарных и 22 пришкольных лагеря. Рассчитываем, что в стационарных отдохнут и поправят здоровье около 7 тысяч детей и подростков, в пришкольных - порядка 1,5 тысячи», — отметил глава КБР по итогам встречи с министром по делам молодежи республики Азаматом Люевым.

Запланированы различные мероприятия по профилактике в подростковой и молодежной среде асоциальных явлений, по формированию патриотических настроений, сохранению традиционных общероссийских ценностей, пояснил руководитель республики. Будут задействованы подразделения "Движения первых", российских студенческих отрядов и молодежные центры.