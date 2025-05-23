Опрос показал, готовы ли пассажиры самолетов к стоячим местам

Большинство путешественников не в восторге от идеи летать в самолетах стоя. Это следует из опроса в телеграм-канале «Крыша ТурДома», в котором приняли участие более 3 тыс. человек.

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На днях в иностранных СМИ появилась якобы инсайдерская информация о том, что европейские лоукостеры планируют уже в следующем году установить в самолетах бортовые сидения компании Aviointeriors. Они представляют собой специальную конструкцию, похожую на велосипедную сидушку со спинкой и подлокотниками. Пассажир, размещаясь на таких «креслах», будет лететь буквально стоя.

Судя по итогам опроса, многие туристы готовы вовсе отказаться от перелета, нежели путешествовать в некомфортных условиях. По крайней мере, так ответили 59% респондентов. Еще 19% могли бы согласиться на стоячие места, но лишь в крайних случаях, когда другой альтернативы нет или дорога займет не более пары часов. Каждый десятый в выборе решения будет опираться на стоимость билета – если за полеты в вертикальном положении цена ниже, то можно потерпеть. И порядка 8% ответили, что опробовали бы такие сидения просто из любопытства.

В комментариях многие пользователи восприняли идею полетов стоя с юмором.

«Главное – не занимать места непосредственно перед кабиной пилотов, а то придется за проезд передавать за каждого», – иронизирует один из подписчиков. «Сидушки велосипедного формата... А педали там крутить не надо будет, чтобы самолет взлетел?» – шутливо заметил другой читатель. Но некоторые путешественники отметили, что в первую очередь в вопросах пассажирских авиаперевозок учитывается вопрос безопасности, и не факт, что нововведение будет отвечать всем действующим требованиям.