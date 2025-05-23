Стало известно, когда запустят авиарейсы из Чебоксар в Махачкалу

Авиарейсы из Чебоксар в Махачкалу планируют запустить в конце июня. Новые направления в летнем расписании проанонсировали в международном аэропорту Чебоксар.

© ТАСС

«Авиакомпания "Аэрофлот" планирует осуществлять рейсы в Калининград и Махачкалу по следующему графику: с 20 июня 2025 года по вторникам и пятницам в Калининград вылет в 23:15. С 21 июня 2025 года по средам и субботам вылет в Махачкалу в 23.30», — сообщили в пресс-службе воздушной гавани в Чувашии.

Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A-320 с компановкой бизнес-класс. Продажа билетов будет открыта в ближайшее время, пояснили в пресс-службе.

На днях также сообщалось, что из Махачкалы в течение месяца организуют прямые авиарейсы в Сургут и Волгоград. Воздушное сообщение с Сургутом открывается с 28 мая, полеты в Волгоград станут доступны с 18 июня.