В Нижегородской области откроют десять новых отелей

Десять новых отелей на 1200 номеров планируется открыть в Нижегородской области к 2030 году. Объекты размещения появятся в регионе в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе областного руководства.

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Инвестиционные проекты по созданию отелей будут поддержаны федеральной программой льготного кредитования. Министр экономического развития России Максим Решетников пояснил, что новый виток масштабного инвестиционного цикла в туризме сделает путешествия по стране еще комфортнее и расширит географию поездок.

Обязательное условие реализации инвестпроектов, как уточнили в ведомстве, — создание номеров для детей.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, отметил, что благодаря расширению федеральной программы льготного кредитования в регионе увеличится число четырех- и пятизвездочных отелей и гостиниц.

По словам политика, ежегодно к нам приезжают миллионы туристов, при этом поток гостей постоянно увеличивается, на что влияют интересные культурные традиции, природное многообразие и насыщенная событийная программа.

«Сейчас ключевой вызов для нас — это увеличение номерного фонда, мы сможем справиться с ним, в том числе, благодаря решению правительства России о расширении программы льготного кредитования», — добавил Никитин.

Также, по его словам, в ближайшее время в развитие сферы туризма в Нижегородской области будет вложено 30 млрд рублей, как раз на строительство новых отелей. Причем, какие-то из них будут возведены с нуля, а под какие-то будут отданы объекты культурного наследия, ждущие реставрации и восстановления.

«Для нас принципиально важно не только сохранить историческое наследие, но и вдохнуть в него новую жизнь, создав уникальные пространства, наполненные атмосферой 100% настоящей России. У нас в регионе уже есть успешные примеры отелей в исторических зданиях, и очень здорово, что их станет еще больше!» — отметил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Кроме того, в период с 2026-го по 2028-й года в регионе появятся четыре пятизвездочных гостиничных комплекса и один четырехзвездочный спортивно-туристический объект.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину о росте турпотока в Нижегородскую область.