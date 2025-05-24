В России появится первая в мире трансграничная канатная дорога

Весной 2026 года над водами Амура заработает первая в мире трансграничная канатная дорога, которая соединит российский Благовещенск и китайский Хэйхэ. Об этом сообщает «МК».

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Строительство «воздушного моста» началось в 2019-м году, однако из-за сложностей в согласовании с зарубежными партнерами сроки сдвигались.

Теперь, после увеличения бюджета до 13,2 миллиарда рублей, проект имеет окончательный срок реализации — весна 2026 года, сообщает Радио «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли при падении кабинки на канатной дороге на горе Монте-Файто в Италии.