Туристы хотят получить от туроператоров тариф «как у “Букинга”»

На круглом столе, который прошел в рамках Tourdom Camp, представители турагентств поделились с туроператорами тенденциями спроса. Одна из них – туристы, ранее пользовавшиеся услугами Booking.com, хотят бронировать проживание в зарубежных отелях через российские компании, но на условиях американского агрегатора, то есть по отменяемому тарифу.

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«Они привыкли, что у "Букинга" есть такая опция, а у туроператоров ее нет».

Модератор Екатерина Бежанова («Онлайнтурс») подтвердила:

«Действительно, со стороны туристов есть запрос, чтобы была возможность отменить бронирование без потерь, пускай даже и по более дорогому тарифу».

Туроператоры уточнили: бронировать отели по отменяемым тарифам через них реально. Олеся Зайцева (PAC Group) посоветовала использовать глобальные дистрибутивные системы (GDS), через которые можно заказывать не только авиабилеты, но и отели, и если надо, то и со 100% возвратом.

«На базе турпакета, где есть авиабилет, билет, проживание, вы можете взять тариф с отменой».

Анна Филиппова («Мой Агент») и Иван Бубляев (OneTouch & Travel) тоже отметили, что в их системах есть отели от глобальных и российских поставщиков с возможностью отмены. Однако при бронировании нужно учитывать нюансы.

«К сожалению, не все понимают, что работа с такими заявками возможна только в режиме "здесь и сейчас", так как любые последующие модификации – дополнительные ночи, допкровать, апгрейд или что-то еще – происходят только через аннуляцию и заведение новой заявки по новым ценам», – добавил в комментарии для TourDom.ru Иван Бубляев.

При этом сами турагенты говорят, что заказ услуг через GDS не всегда выгоден. По словам Екатерины Бежановой, даже самый дешевый невозвратный тариф на массовых направлениях бывает дороже тарифа, который туроператоры предлагают в составе своих турпакетов или при заказе наземного обслуживания. Проблема в том, что в случае отмены такого бронирования поставщики удерживают фактически понесенные расходы (ФПР). Право на это закреплено в отраслевом законе, но размер ФПР не регламентирован и часто становится предметом споров.

Вера Волегова, директор пермской компании «Креа-Тур», в свою очередь добавила, что ценовая политика на разных платформах отличается, можно найти подходящий вариант.

«Берем много туров собственной сборки через туроператоров, порой выбираем сдаваемые тарифы специально, они могут быть несколько дороже. Но масса отелей не имеет несдаваемых тарифов, что однозначно выгоднее пакетных туров по условиям, но еще и цена бывает ниже даже с индивидуальным трансфером. Все сверяем и проверяем».

Ранее мы уже писали, что уход с российского рынка иностранных агрегаторов повысил продажи в турагентствах и туроператорских компаниях. Туристы стали активнее к ним обращаться, в том числе для того, чтобы заказать не только туры, но и отдельные услуги – проживание на зарубежных курортах.