В Москве запустили новый пилотный проект по заселению в гостиницы

Возможность заселения в гостиницы при помощи биометрических данных без паспорта стала возможна для российских граждан. Пилотный проект сервиса моментальной регистрации "Мигом" впервые реализован в Москве, сообщает аппарат вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

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«Российские граждане получили возможность заселяться в гостиницы без предъявления паспорта с помощью Единой биометрической системы. Пилотный проект сервиса моментальной регистрации "Мигом" впервые реализован в Москве», — рассказали журналистам в аппарате вице-премьера.

Для заселения гостю достаточно посмотреть в специальный терминал на стойке регистрации и после этого все необходимые данные автоматически поступят сотруднику отеля. Самому клиенту не нужно предоставлять бумажные документы или заполнять бланки вручную.

«За счет применения биометрии длительность процедуры регистрации в гостинице сократится с 5 минут до 20 секунд в среднем. Таким образом, сервис позволит существенно ускорить обслуживание гостей, а также снизить нагрузку на сотрудников отеля, что особенно актуально в высокий туристический сезон», — добавили в аппарате.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заранее зарегистрировать подтвержденную биометрию в Единой биометрической системе. При заселении биометрия пользователя не передается сторонним организациям, в том числе гостинице. Процесс подтверждения личности происходит исключительно в контуре государственной биометрической системы.

Единая биометрическая система - государственная информационная платформа, на базе которой предоставляются различные услуги, в их числе бесконтактная оплата покупок, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других. Каждый пользователь системы самостоятельно управляет своими данными. На портале "Госуслуги" можно проверить срок действия биометрии или отозвать согласие на ее обработку. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.