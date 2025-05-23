Курорты Северного Кавказа получат льготы по кредитам на создание отелей

Курорты «Эльбрус», «Архыз» и «Мамисон» включены в программу льготного кредитования на создание отелей в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По этой программе до 2030 года в строительство отелей и другой туристической инфраструктуры в России инвесторы вложат 856 млрд рублей.

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«Проекты, поддержанные в 2025 году, будут реализованы в 51 регионе страны и введены не позднее 2030 года, а вложения инвесторов составят беспрецедентные 856 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.

В программу до 2030 года вошли 106 отелей категории 3−4 «звезды» и 64 отеля категории 5 «звезд». Всего в рамках проекта планируется создать 31,6 тысячи номеров.

Как поясняют в министерстве, приоритетную поддержку в конкурсном отборе на участие в программе получили проекты, расположенные на территории особых экономических зон туристско-рекреационного типа. В частности, в рамках национального проекта получат развитие горнолыжные курорты «Эльбрус», «Архыз» и «Мамисон».

Кроме того, сегодня правительство России приняло решение о продлении «нулевой» ставки НДС для гостиниц. В телеграм-канале Минэкономразвития РФ уточняют, что мера поддержки касается более 25 тысяч классифицированных средств размещения.