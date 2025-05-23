Курорты Северного Кавказа получат льготы по кредитам на создание отелей

Три курорта Северного Кавказа получат льготы по кредитам на создание отелей
Курорты «Эльбрус», «Архыз» и «Мамисон» включены в программу льготного кредитования на создание отелей в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По этой программе до 2030 года в строительство отелей и другой туристической инфраструктуры в России инвесторы вложат 856 млрд рублей.
«Проекты, поддержанные в 2025 году, будут реализованы в 51 регионе страны и введены не позднее 2030 года, а вложения инвесторов составят беспрецедентные 856 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития РФ.
В программу до 2030 года вошли 106 отелей категории 3−4 «звезды» и 64 отеля категории 5 «звезд». Всего в рамках проекта планируется создать 31,6 тысячи номеров.
Как поясняют в министерстве, приоритетную поддержку в конкурсном отборе на участие в программе получили проекты, расположенные на территории особых экономических зон туристско-рекреационного типа. В частности, в рамках национального проекта получат развитие горнолыжные курорты «Эльбрус», «Архыз» и «Мамисон».
Кроме того, сегодня правительство России приняло решение о продлении «нулевой» ставки НДС для гостиниц. В телеграм-канале Минэкономразвития РФ уточняют, что мера поддержки касается более 25 тысяч классифицированных средств размещения.
«Для наращивания турпотока до 140 млн к 2030 году в России необходимо продолжить наращивание номерного фонда российских отелей, поддерживать высокую инвестиционную активность в туристической сфере, даже несмотря на высокую ключевую ставку», — отметил глава ведомства Максим Решетников.