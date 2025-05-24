В Поморье для части граждан отменят туристический налог

Туристический налог для жителей Архангельской области, путешествующих по своему региону, необходимо отменить, об этом объявил в своем Telegram-канале губернатор Александр Цыбульский по итогам встречи с региональным бизнес-омбудсменом Иваном Кулявцевым.

"Обсудили с уполномоченным и необходимость отмены туристического налога для жителей Поморья, путешествующих по Архангельской области. С начала года такой сбор взимается в гостиницах и местах размещения, в том числе с путешественников из нашего региона, что не совсем правильно. Этот налог должен действовать для внешнего туриста, за счет которого мы будем получать дополнительные ресурсы для развития туристической инфраструктуры", - написал глава региона.

Туристический налог начисляется на всю сумму услуг по временному размещению в отеле или гостинице. Ставка налога составляет 1% от цены проживания, но не менее 100 рублей в сутки. С 1 января 2025 года такой сбор необходимо платить всем, кто останавливается в гостиницах и других средствах размещения, включенных в специальный реестр.