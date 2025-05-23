Эксперты сообщили о заполненности отелей на Кубани

На территории Краснодарского края сегодня работают около 11 тысяч объектов размещения емкостью почти 630 тысяч мест. Средняя заполняемость летом составляет около 85 процентов. В пиковые периоды - 90-95 процентов. Об этом рассказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

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«Для комфорта гостей ежегодно открываем десятки новых отелей. За последние пять лет в крае появилось более 180 новых отелей, в том числе в 2024 году - 37. Практически каждый шестой гостиничный номер в России находится в Краснодарском крае», — отметил он.

Любителей спокойного отпуска на природе готовы принять более 100 кемпингов и глэмпингов. В последние годы традиционно востребованы у отдыхающих высокозвездные объекты категории четыре-пять звезд, сейчас в крае их более 300, 86 отелей предлагают отдых по системе "все включено" и "ультра все включено", причем 68 из них - в Анапе.

По словам Михаила Зарицкого, за минувшие 10 лет в крае реализовано 25 инвестпроектов на общую сумму почти 21 миллиард рублей. Это такие важные для отрасли объекты, как отели "Город Mira", Fюnf, Beton Brut, водно-развлекательный комплекс "Белые паруса", пансионат "Анапчанка" и парк развлечений "Книга Джунглей" в Анапе, гостиничный комплекс "Приморье" в Геленджике, гостиницы Hilton Garden Inn и "Абрау Light" в Новороссийске, вторая очередь отеля Lavicon в Туапсинском районе, гостиница "Ибис-Краснодар", бальнеолечебница "Приазовье" в Славянском районе и многие другие.

Также в этом году первых туристов уже принял новый корпус "Альфа" отеля FioLeto всесезонного спа-курорта Miracleon в Анапе. До конца года планируется ввод в эксплуатацию еще пяти инвестпроектов: гостиничного комплекса категории 5* в Анапе, санатория "Кристалл" и нового спа-корпуса отеля "Гранд Карат" в Сочи, пятизвездочного отеля в Архипо-Осиповке, а также комплекса отелей категории 4* в Темрюкском районе.

«По итогам неполных пяти месяцев 2025 года курорт Miracleon уже принял почти 200 тысяч туристов со всей России. Наиболее высокий турпоток был зафиксирован в период майских праздников: с 1 по 11 мая курорт посетили более 37,5 тысячи гостей, что превысило прогнозируемые показатели на 15 тысяч человек», — рассказала заместитель директора спа-курорта по маркетингу и продажам Кристина Лившиц.

Лидерами по загрузке в праздничные дни в Анапе стали отели Movenpick, Beton Brut и "Город Mira". В среднем по курорту загрузка в первой половине мая составила свыше 40 %. После окончания праздников спрос и заполняемость снизились, но, по предварительным данным, май завершится с уровнем загрузки в пределах 40-50 %.

По данным курорта, ожидаемая загрузка его отелей в высокий сезон составит 68-75 %.

При этом в целом по Анапе наблюдается некоторое снижение активности бронирований, что в первую очередь связано с временными ограничениями на купание в море.