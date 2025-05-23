Роспотребнадзор рассказал, пригодны ли пляжи Анапы для купания

Роспотребнадзор снова признал пляжи Анапы и Темрюкского района Краснодарского края непригодными для купания. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.

Собеседница агентства отметила, что пока указанные пляжи не могут быть использованы отдыхающими, и там проводятся работы по очистке. По ее словам, территорию черноморского побережья специалисты оставят как «зону особого контроля и мониторинга», чтобы не допустить рисков для людей.

Попова подчеркнула, что остальные пляжи на территории от Новороссийска до границы России по черноморскому побережью в сторону Сочи соответствуют санитарным нормам. На пляжах Крыма и Севастополя отклонений также нет.

Ранее россиянам назвали четыре альтернативных Анапе направления для отдыха у моря. В список вошли Крым, Абхазия, Дагестан и курорты Балтийского моря.