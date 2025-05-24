Роспотребнадзоре рассказал о качестве воды и песка на Черноморском побережье

Вода и песок на территории от Новороссийска до границы по Черноморскому побережью в сторону Сочи соответствуют санитарным требованиям, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводят РИА Новости.

© nsn.fm

Также в норме показатели и в Крыму и Севастополе.

Глава ведомства подчеркнула, что санэпидзаключение на работу получили уже 80% оздоровительных учреждений Крыма и Кубани.

В апреле этого года Роспотребнадзор заявил, что распространяемое в интернете письмо о якобы критическом загрязнении морской воды и почвы на побережье Краснодарского края и Крыма является подделкой, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».