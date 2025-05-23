Мёртвыми крабами оказалось усеян пляж на острове Русский

Prim.News

Берег бухты Аякс на острове Русский неожиданно покрылся большим количеством крабов. Об этом сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Telegram-канал «Новости Приморья 25».

Пляж на острове Русский усеяло мертвыми крабами
© РИА Новости

Причины появления столь большого числа ракообразных пока остаются неизвестными.

Не рекомендуется собирать найденных крабов и готовить из них блюда. Вскоре на пляже появится неприятный запах, вызванный разложением морской живности.

Пользователи интернета делятся мнениями по этому поводу:

  • Многие тут же ринулись собирать добычу.
  • Возможно, браконьеры сбросили улов, пытаясь скрыть следы от сотрудников рыбоохраны.
  • Самое аппетитное досталось волнам, выбросившим краба на сушу.

По одной из версий, разделанного краба могли свалить в море со дна судна.

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