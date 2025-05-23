Пляж на острове Русский усеяло мертвыми крабами

Берег бухты Аякс на острове Русский неожиданно покрылся большим количеством крабов. Об этом сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Telegram-канал «Новости Приморья 25».

Причины появления столь большого числа ракообразных пока остаются неизвестными.

Не рекомендуется собирать найденных крабов и готовить из них блюда. Вскоре на пляже появится неприятный запах, вызванный разложением морской живности.

Пользователи интернета делятся мнениями по этому поводу:

Многие тут же ринулись собирать добычу.

Возможно, браконьеры сбросили улов, пытаясь скрыть следы от сотрудников рыбоохраны.

Самое аппетитное досталось волнам, выбросившим краба на сушу.

По одной из версий, разделанного краба могли свалить в море со дна судна.