Пляж на острове Русский усеяло мертвыми крабами

Мёртвыми крабами оказалось усеян пляж на острове Русский
Берег бухты Аякс на острове Русский неожиданно покрылся большим количеством крабов. Об этом сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на Telegram-канал «Новости Приморья 25».
Причины появления столь большого числа ракообразных пока остаются неизвестными.
Не рекомендуется собирать найденных крабов и готовить из них блюда. Вскоре на пляже появится неприятный запах, вызванный разложением морской живности.
Пользователи интернета делятся мнениями по этому поводу:
- Многие тут же ринулись собирать добычу.
- Возможно, браконьеры сбросили улов, пытаясь скрыть следы от сотрудников рыбоохраны.
- Самое аппетитное досталось волнам, выбросившим краба на сушу.
По одной из версий, разделанного краба могли свалить в море со дна судна.