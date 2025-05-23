На Алтае отремонтируют 14 дорог к туристическим местам

В этом году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» На Алтае отремонтируют 30 участков на 14 региональных дорогах, которые ведут к популярным туристическим местам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В числе трасс, которые будут отремонтированы, дороги в сторону Ярового, а также к Завяловским, Бурлинскому и Малиновому озерам и к национальному парку «Салаир», – сообщили в пресс-службе.

В краевом министерстве транспорта добавили, что в ремонтную программу включены участки дороги «Алтай–Кузбасс», ведущей к Пещерским водопадам и горнолыжному курорту Шерегеш, а также трасса «Алейск–Чарышское», по которой туристы могут добраться до археологического комплекса «Царский курган» и другим достопримечательностям. Всего же в регионе будет отремонтировано 100 километров «туристических» дорог.