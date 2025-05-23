Назван лучший регион России для отдыха у водоемов

Согласно исследованию аналитиков «Яндекс Путешествий», Тверская область с ее знаменитым озером Селигер стала лидером среди российских регионов по условиям для пляжного отдыха у водоемов. Это место идеально подходит для разных видов туризма — от спокойного семейного отдыха до активных приключений, включая сплавы на байдарках, рыбалку и прогулки по живописным лесным тропам. Особой популярностью пользуются песчаные пляжи на островах Городомля, Кличен и Хачин, где можно арендовать жилье от 2,5 тыс. рублей за ночь.

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Челябинский Тургояк, занявший вторую строчку рейтинга, привлекает туристов кристально чистой водой и потрясающими пейзажами, а цены на проживание здесь начинаются от 4 тыс. рублей. Не менее привлекательна Самарская область с ее широкими волжскими пляжами, среди которых выделяется Красноглинский пляж на острове Серный. Карелия представлена в списке Онежским и Ладожским озерами — центрами туристической жизни региона с доступными ценами от 2,3 тыс. рублей, пишет gazeta.ru.

Замыкает топ Алтайское озеро Большое Яровое, известное своей целебной минеральной водой. Благодаря федеральной поддержке в размере 27 млрд рублей, выделенных на развитие туризма, эти регионы продолжат улучшать инфраструктуру, чтобы к 2030 году увеличить внутренний турпоток до 140 млн поездок.