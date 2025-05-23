В России появились новые пассажирские вагоны с длинными полками

Осенью 2025 года между Москвой и Санкт-Петербургом начнут курсировать новые пассажирские вагоны с более длинными полками. О появлении таких составов сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора РЖД Олега Белозерова.

Уточняется, что новыми пассажирскими вагонами габарита Т с полками длиной 2 метра будут оснащены купе. 20 мая был получен сертификат соответствия. Всего будет 38 таких вагонов.

Ранее билеты на некоторые поезда дальнего следования начали продаваться за полгода до отправления. Речь идет о поездах «Красная стрела» и «Экспресс», которые выполняют маршрут между Москвой и Санкт-Петербургом.