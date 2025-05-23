«Аэрофлот» ввел для ряда рейсов национальные блюда в меню

Аэрофлот" ввел национальные гастрономические сеты в меню на рейсах из городов Дальнего Востока и Сибири. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

"Дальневосточные сеты введены в меню на собственных рейсах "Аэрофлота" из Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска. Сибирские сеты доступны на рейсах из Красноярска, Омска и Новосибирска, а также в ближайшее время появятся на рейсах из Иркутска. Каждый сет создан в сотрудничестве с местными шеф-поварами и поставщиками, чтобы подчеркнуть гастрономические традиции регионов и задействовать локальные продукты", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, авиакомпания уделяет особое внимание поддержке отечественного производителя и многонациональной культуры страны.

"Новые гастрономические сеты позволят пассажирам погрузиться в уникальные и самобытные кулинарные традиции российской региональной кухни", - пояснили в пресс-службе.

Ранее авиакомпания сообщила, что доля российских продуктов и напитков на борту составляет 90%, а доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%, добавили в пресс-службе.