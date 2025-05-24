В Приморье запустят новый горнолыжный курорт

Губернатор Приморья Олег Кожемяко посетил стройплощадку круглогодичного семейного курорта «Арсеньев», ставшего крупнейшим туристическим проектом региона. Как сообщает VladNews со ссылкой на пресс-службу краевого правительства, строительство активно ведется силами свыше 140 специалистов и задействует около 20 единиц спецтехники.

Работы завершаются этапом монтажа инженерных коммуникаций: устанавливаются системы вентиляции, высоконапорный водопровод и устройства искусственного снежного покрытия трасс. Одновременно идет установка освещения на трассе Е1 и продолжаются работы по монтажу нижней станции подъёмника. Протяжённость будущих лыжных маршрутов превысит 12 километров.

Некоторые ключевые элементы инфраструктуры уже введены в эксплуатацию:

построена канатная дорога категории «Д» длиной 1570 метров с современным оборудованием, включающим 93 шестиместных пассажирских кресла и автоматизированные турникеты;

возведён скоростной участок канатной дороги «Е» протяжённостью 1522 метра с возможностью перевозки пассажиров на 86 сидячих местах;

Верхнюю станцию подъёмника планируется сдать в скором времени.

По словам губернатора Олега Кожемяко, несмотря на незначительные временные сдвиги в графике поставок оборудования, ключевое оснащение прибыло своевременно. Темпы работ ускорятся после поступления оставшейся строительной техники, и курорт сможет принять первых посетителей предстоящей зимой.

Реализация проекта общей стоимостью порядка 9,6 миллиарда рублей осуществляется ООО «Приморье СпортОтельИнвест». Государственная поддержка представлена заключённым концессионным соглашением и предоставленной государственной субсидией от Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, утверждённой решением президента страны.